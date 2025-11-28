https://crimea.ria.ru/20251128/ne-sdavshie-ekzamen-shkolniki-smogut-besplatno-obuchitsya-professii---zakon-1151279835.html
Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
2025-11-28T23:03
россия
владимир путин (политик)
закон и право
образование в россии
среднее профессиональное образование в крыму
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию, с выдачей документа о квалификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно закону, утвердят школьные предметы для сдачи учащимися после прохождения профессионального обучения.Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Новости
Путин подписал закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА девятиклассников
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию, с выдачей документа о квалификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
В настоящее время начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но в России осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Такое обучение возможно в школах и колледжах на бесплатной основе. Законом закрепляется использование механизма для тех, кто не прошел ГИА после 9 класса или получил неудовлетворительные результаты.
Предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.
По окончании программы ученик сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.
Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно закону, утвердят школьные предметы для сдачи учащимися после прохождения профессионального обучения.
Главная цель закона - сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Закон направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
