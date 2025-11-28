https://crimea.ria.ru/20251128/ne-sdavshie-ekzamen-shkolniki-smogut-besplatno-obuchitsya-professii---zakon-1151279835.html

Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон

Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию, с... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T23:03

2025-11-28T23:03

2025-11-28T23:03

россия

владимир путин (политик)

закон и право

образование в россии

среднее профессиональное образование в крыму

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148448130_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_72795373ae1a0ea873d594f0cb50de85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию, с выдачей документа о квалификации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти регионов.Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно закону, утвердят школьные предметы для сдачи учащимися после прохождения профессионального обучения.Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, общество, новости