В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ

https://crimea.ria.ru/20251108/v-rossii-predlozhili-prodlit-eksperiment-po-sdache-oge-1150753291.html
2025-11-08T15:32
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404917_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_156e0b4bfa7a09316f0b2379f8d1c8f9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект о продлении в некоторых регионах эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Кроме того, документ предлагает расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404917_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_65ed78ba0ae63120d16829d53d54d3bd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект о продлении в некоторых регионах эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, документ предлагает расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
