В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Госдуму внесли законопроект о продлении в некоторых регионах эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Кроме того, документ предлагает расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

