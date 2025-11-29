https://crimea.ria.ru/20251129/terakt-na-gazoprovode-predotvraschen-v-podmoskove-1151281408.html
2025-11-29T09:53
2025-11-29T09:53
2025-11-29T09:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства."По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать железнодорожные пути с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
ФСБ задержала россиянина при попытке совершить теракт на газопроводе в Подмосковье
09:53 29.11.2025 (обновлено: 09:58 29.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", - говорится в сообщении ведомства.
В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства.
"По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.
Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать железнодорожные пути
с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
