https://crimea.ria.ru/20251129/terakt-na-gazoprovode-predotvraschen-v-podmoskove-1151281408.html

Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье

Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье

ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T09:53

2025-11-29T09:53

2025-11-29T09:58

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

газопровод

подмосковье

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства."По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать железнодорожные пути с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, газопровод, подмосковье, происшествия, новости