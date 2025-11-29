Рейтинг@Mail.ru
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/terakt-na-gazoprovode-predotvraschen-v-podmoskove-1151281408.html
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T09:53
2025-11-29T09:58
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
газопровод
подмосковье
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства."По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать железнодорожные пути с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4f8b23eb1db694274bb45df24ec46ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, газопровод, подмосковье, происшествия, новости
Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье

ФСБ задержала россиянина при попытке совершить теракт на газопроводе в Подмосковье

09:53 29.11.2025 (обновлено: 09:58 29.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", - говорится в сообщении ведомства.
В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства.
"По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.
Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб намеревался подорвать железнодорожные пути с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области
Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактГазопроводПодмосковьеПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Шторм с ливнями и сильным ветром надвигается на Крым
11:16Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
11:11В США назвали вероятную сумму присвоенной Киевом иностранной помощи
10:54На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
10:07Взрывы в Киеве: часть города осталась без света
09:53Теракт на газопроводе предотвращен в Подмосковье
09:51"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
09:41В Ялте движение на одной из улиц станет односторонним
09:25Трехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге 0:58
09:03Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
08:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
08:24В Севастополе закрыли рейд
08:09Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
07:53Пожар на Афипском НПЗ - что известно
07:34Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
07:09Новый шахматный клуб появится в Алуште
00:01Последний теплый день осени: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
23:23В России ввели новые льготы для рожденных с помощью ЭКО
23:03Не сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
Лента новостейМолния