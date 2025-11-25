Рейтинг@Mail.ru
Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Калининградской области силовики предотвратили теракт в одном из православных храмов. Предполагаемый исполнитель – 17-летний житель региона, подросток собрал самодельные зажигательные устройства, действовал по указке киевского куратора. Об этом сообщили в Следкоме России.По информации следователей, юноша через мессенджер Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и признана запрещенной на территории РФ. Он сообщил ему о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима.Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний подобрал и провел разведку объекта нападения, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и изобличение всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании УФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактовФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц РоссииВ Подмосковье задержали россиянина со взрывчаткой
калининградская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Калининградской области силовики предотвратили теракт в одном из православных храмов. Предполагаемый исполнитель – 17-летний житель региона, подросток собрал самодельные зажигательные устройства, действовал по указке киевского куратора. Об этом сообщили в Следкоме России.
"17-летнему жителю Калининградской области региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", – сказано в сообщении.
По информации следователей, юноша через мессенджер Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и признана запрещенной на территории РФ. Он сообщил ему о своей готовности совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области в поддержку политики киевского режима.
Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний подобрал и провел разведку объекта нападения, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

"22 ноября 2025 года при попытке реализации своего преступного замысла несовершеннолетний задержан УФСБ России по Калининградской области в непосредственной близости от православного храма. У фигуранта обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе телефон, используемый для переписки с куратором с Украины", – добавили в СК.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательной базы и изобличение всех лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
"Следственный комитет РФ призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки и помнить о неминуемом наказании за участие в террористической деятельности", – подчеркнули в СК России.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании УФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте.
