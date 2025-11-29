Рейтинг@Mail.ru
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/stroitelstvo-novogo-vodovoda-v-evpatorii-osnovnye-raboty-zaversheny-1151290772.html
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены
Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T15:33
2025-11-29T15:33
крым
евпатория
юрий гоцанюк
вода в крыму
водоснабжение
вода
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151290072_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_68b4042dc98a17822fe8df11ce1bd3de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Сейчас на площадке работают 30 специалистов и задействована техника. Гоцанюк напомнил, что проект охватывает более 13 километров трубопровода. В планах – строительство новой насосной станции, реконструкция действующей и возведение резервуара чистой воды. Также предусмотрены вспомогательные здания и инженерные сооружения.2 октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.11 сентября пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаРеконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуВ Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151290072_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_634abd66fc38e72a335a7e18a19c03bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, юрий гоцанюк, вода в крыму, водоснабжение, вода, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены

В Евпатории завершили основные строительные работы на новом водоводе – власти

15:33 29.11.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство водовода в Евпатории
Строительство водовода в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"Готовность объекта составляет 82%. Завершены основные строительные работы, сейчас идет подготовка к пуско-наладке новой насосной станции. После ее запуска начнется реконструкция существующей", - написал он в Telegram.

Сейчас на площадке работают 30 специалистов и задействована техника. Гоцанюк напомнил, что проект охватывает более 13 километров трубопровода. В планах – строительство новой насосной станции, реконструкция действующей и возведение резервуара чистой воды. Также предусмотрены вспомогательные здания и инженерные сооружения.
2 октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.
11 сентября пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
 
КрымЕвпаторияЮрий ГоцанюкВода в КрымуВодоснабжениеВодаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01В Крыму пять лет жильцов не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
16:19США закрыли небо над Венесуэлой
16:05Умерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка
15:51Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого
15:33Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены
15:17Украинская делегация едет на переговоры в США
14:53Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине
14:19Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
13:58Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
13:31Рейд в Севастополе открыт
13:25Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах
13:22Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
13:01Самый известный кот России: Мостику – 10 лет
12:56В Севастополе остановили катера и паромы второй раз за день
12:50Армия России наступает: ВСУ потеряли более 1200 боевиков за сутки
12:18Удар возмездия по Украине: какие объекты уничтожены
11:55Катера-дроны атаковали терминал в Новороссийске – попала ли нефть в море
11:42"День Артека" начался в "Новом Херсонесе" в Севастополе
Лента новостейМолния