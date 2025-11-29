https://crimea.ria.ru/20251129/stroitelstvo-novogo-vodovoda-v-evpatorii-osnovnye-raboty-zaversheny-1151290772.html

Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены

Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Строительство нового водовода в Евпатории: основные работы завершены

Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Основные работы по строительству нового водовода в Евпатории завершены, сейчас строители готовятся к пуско-наладке новой насосной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Сейчас на площадке работают 30 специалистов и задействована техника. Гоцанюк напомнил, что проект охватывает более 13 километров трубопровода. В планах – строительство новой насосной станции, реконструкция действующей и возведение резервуара чистой воды. Также предусмотрены вспомогательные здания и инженерные сооружения.2 октября в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.11 сентября пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаРеконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуВ Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды

