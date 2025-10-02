https://crimea.ria.ru/20251002/kapremont-vodovoda-v-evpatorii---v-ekspluatatsiyu-vveli-novyy-uchastok-1149922384.html

Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок

Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", предупреждая о временном ухудшении качества питьевой воды.Как уточнили на предприятии, речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.К концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще два участка магистрального водовода, заверили в пресс-службе.11 сентября пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных под Алуштой – что сделаноРеконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей

