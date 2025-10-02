Капремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок

https://crimea.ria.ru/20251002/kapremont-vodovoda-v-evpatorii---v-ekspluatatsiyu-vveli-novyy-uchastok-1149922384.html
2025-10-02T18:06
2025-10-02T18:06
2025-10-02T18:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", предупреждая о временном ухудшении качества питьевой воды.Как уточнили на предприятии, речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.К концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще два участка магистрального водовода, заверили в пресс-службе.11 сентября пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных под Алуштой – что сделаноРеконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
18:06 02.10.2025 (обновлено: 18:08 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма", предупреждая о временном ухудшении качества питьевой воды.
"В рамках выполнения государственной программы Республики Крым по капитальному ремонту магистрального водовода, 2 сентября 2025 года введен в эксплуатацию еще один новый участок протяженностью 3 км", - говорится в сообщении.
Как уточнили на предприятии, речь идет об участке, который проходит от сольпрома до Евпаторийского профессионально-технического училища промышленности и сельского хозяйства (СПТУ 46) в районе двух озер, которые являются визитной карточкой въездной группы города Евпатории.
"В связи с проводимыми работами возможно небольшое ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям (мутность и цветность), которые в течение нескольких дней восстановятся, и превышаемые показатели придут в норму", - уточняется в тексте.
К концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще два участка магистрального водовода, заверили в пресс-службе.
11 сентября пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма сообщала
, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 5%.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал
, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.
