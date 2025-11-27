https://crimea.ria.ru/20251127/pvo-sbila-odin-dron-nad-chernym-morem-i-esche-117-nad-drugimi-regionami-rf-1151218943.html

ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ

ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.11.2025

ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 52 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 26 - над территорией Курской области, 18 - над территорией Самарской области, по шесть - над территориями Краснодарского края и Брянской области, по два - над Воронежской, Оренбургской и Липецкой областями. Еще по одному - над территориями Волгоградской, Тульской, Ростовской области, а также над акваторией Черного моря.Как сообщалось, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школыТри беспилотника сбили над Азовским моремРежим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников

