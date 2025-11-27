Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/pvo-sbila-odin-dron-nad-chernym-morem-i-esche-117-nad-drugimi-regionami-rf-1151218943.html
ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T09:16
2025-11-27T09:19
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:130:2942:1785_1920x0_80_0_0_fe7a3b0e6dd9f0ddfba9ad1e17b10343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, 52 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 26 - над территорией Курской области, 18 - над территорией Самарской области, по шесть - над территориями Краснодарского края и Брянской области, по два - над Воронежской, Оренбургской и Липецкой областями. Еще по одному - над территориями Волгоградской, Тульской, Ростовской области, а также над акваторией Черного моря.Как сообщалось, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школыТри беспилотника сбили над Азовским моремРежим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_626fcc6a91c24af5985f5d6b249d5559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф
ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ

Силы ПВО уничтожили один беспилотник над Черным морем и еще 117 над другими регионами РФ

09:16 27.11.2025 (обновлено: 09:19 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 118 украинских БПЛА, в том числе один над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в российском военном ведомстве.
Так, 52 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 26 - над территорией Курской области, 18 - над территорией Самарской области, по шесть - над территориями Краснодарского края и Брянской области, по два - над Воронежской, Оренбургской и Липецкой областями. Еще по одному - над территориями Волгоградской, Тульской, Ростовской области, а также над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
 
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Клиенты ВТБ из Крыма и Севастополя накопили на вкладах 180 млрд рублей
12:02В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
11:35Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
11:31ВТБ трансформирует розничный бизнес в 2026 году
11:23Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
11:16Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
11:07Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
10:57В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом
10:48Путин предложил оснащать силы ОДКБ российским оружием
10:39Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
10:22В центре Симферополя горит частный дом
10:11Обломки сбитых дронов повредили дома на Кубани
10:04Без паники: учения по антитеррору пройдут в одной из школ Симферополя
09:59В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
09:50На Кубани иномарка влетела в дерево – погиб 18-летний водитель
09:37Морской порт Новороссийска закроют для всех видов судов
09:27Парламент Никарагуа одобрил торговые соглашения с Севастополем и ДНР
09:16ПВО сбила один дрон над Черным морем и еще 117 над регионами РФ
09:07Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
08:48Крым гордится: Аксенов поздравил героическую 810-ю бригаду ЧФ
Лента новостейМолния