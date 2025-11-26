https://crimea.ria.ru/20251126/rezhim-chs-vveli-v-tuapse-posle-ataki-bespilotnikov-1151204862.html
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом. Об этом сообщает администрация Туапсинского муниципального округа.Как отметили в администрации, ремонтом крыши здания будет заниматься ТСЖ, в котором состоят собственники квартир пострадавшего дома. Также рассматривается вопрос дополнительной помощи, чтобы восстановить кровлю максимально быстро.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ. Ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По информации оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251125/v-tuapse-zakryty-dva-detskikh-sada-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-1151153742.html
