Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 26.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251126/rezhim-chs-vveli-v-tuapse-posle-ataki-bespilotnikov-1151204862.html
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
Локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом.
2025-11-26T16:13
2025-11-26T16:13
краснодарский край
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
туапсе
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом. Об этом сообщает администрация Туапсинского муниципального округа.Как отметили в администрации, ремонтом крыши здания будет заниматься ТСЖ, в котором состоят собственники квартир пострадавшего дома. Также рассматривается вопрос дополнительной помощи, чтобы восстановить кровлю максимально быстро.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ. Ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По информации оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), туапсе, происшествия
Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников

В Туапсе ввели локальный режим ЧС после атаки украинских беспилотников

16:13 26.11.2025
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом. Об этом сообщает администрация Туапсинского муниципального округа.

"В Туапсе введен локальный режим ЧС. Спасатели муниципальной спасслужбы помогают очищать от мусора квартиры в многоквартирном доме, который пострадал при атаке БПЛА в Туапсе и при последующей ликвидации возгорания. В основном это жилье, расположенное на верхних этажах многоэтажки", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, ремонтом крыши здания будет заниматься ТСЖ, в котором состоят собственники квартир пострадавшего дома. Также рассматривается вопрос дополнительной помощи, чтобы восстановить кровлю максимально быстро.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Кубань подверглась одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ. Ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По информации оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах.
Вчера, 10:14
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
