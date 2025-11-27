https://crimea.ria.ru/20251127/ugroza-ataki-bpla-v-sochi--vlasti-prosyat-ne-vesti-detey-v-shkoly-1151218776.html
Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки, в этой связи горожанам рекомендовано не выходить на улицу и не отправлять детей в школу. Об этом проинформировал мэр... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки, в этой связи горожанам рекомендовано не выходить на улицу и не отправлять детей в школу. Об этом проинформировал мэр города Андрей Прошунин.Горожан просят не подходить к окнам, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон – коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.Он подчеркнул, что сотрудники и педагоги знают алгоритм действий и призвал студентов вузов действовать аналогично.
Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы
В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА горожан просят не вести детей в школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки, в этой связи горожанам рекомендовано не выходить на улицу и не отправлять детей в школу. Об этом проинформировал мэр города Андрей Прошунин.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", – написал он в своем Telegram-канале.
Горожан просят не подходить к окнам, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон – коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.
"Школы и детские сады принимают детей. Во всех наших учреждениях обустроены безопасные места. Но если ваши дети еще находятся дома – не отправляйте их на занятия. Ожидайте отмены угрозы беспилотной атаки. Если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, безопаснее войти туда", – написал мэр.
Он подчеркнул, что сотрудники и педагоги знают алгоритм действий и призвал студентов вузов действовать аналогично.
Читайте также на РИА Новости Крым: