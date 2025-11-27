https://crimea.ria.ru/20251127/ugroza-ataki-bpla-v-sochi--vlasti-prosyat-ne-vesti-detey-v-shkoly-1151218776.html

Угроза атаки БПЛА в Сочи – власти просят не вести детей в школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи объявлена угроза беспилотной атаки, в этой связи горожанам рекомендовано не выходить на улицу и не отправлять детей в школу. Об этом проинформировал мэр города Андрей Прошунин.Горожан просят не подходить к окнам, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон – коридоре, ванной, туалете, кладовой. Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.Он подчеркнул, что сотрудники и педагоги знают алгоритм действий и призвал студентов вузов действовать аналогично.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани объявлена угроза атаки беспилотниковРежим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотниковПВО отработала над Крымом и Азовским морем

