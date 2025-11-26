https://crimea.ria.ru/20251126/tri-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1151214154.html
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Три беспилотника сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T23:29
2025-11-26T23:29
2025-11-26T23:34
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости
министерство обороны рф
курская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c10674a6164106660b92316c75d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что четвертая воздушная атака отражена ы период с 20.00 до 23.00.Это уже четвертая за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым. Вечером был уничтожен еще один БПЛА над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
курская область
белгородская область
ростовская область
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_874c65242e92550612cc4dd8a0640417.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости, министерство обороны рф, курская область, белгородская область, ростовская область, рязанская область
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Над Азовским морем уничтожили еще три беспилотника ВСУ – Минобороны
23:29 26.11.2025 (обновлено: 23:34 26.11.2025)