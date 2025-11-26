Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Три беспилотника сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Три беспилотника сбили над Азовским морем
Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2025
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости
министерство обороны рф
курская область
белгородская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что четвертая воздушная атака отражена ы период с 20.00 до 23.00.Это уже четвертая за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым. Вечером был уничтожен еще один БПЛА над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости, министерство обороны рф, курская область, белгородская область, ростовская область, рязанская область
Три беспилотника сбили над Азовским морем

Над Азовским морем уничтожили еще три беспилотника ВСУ – Минобороны

23:29 26.11.2025 (обновлено: 23:34 26.11.2025)
 
© РИА Новости
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что четвертая воздушная атака отражена ы период с 20.00 до 23.00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. 10 БПЛА сбили над территорией Курской области четыре – над Белгородской области, три – над акваторией Азовского моря и по одному над Ростовской и Рязанской областями", - сказано в сообщении.
Это уже четвертая за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым. Вечером был уничтожен еще один БПЛА над территорией Республики Крым.
Азовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовостиМинистерство обороны РФКурская областьБелгородская областьРостовская областьРязанская область
 
