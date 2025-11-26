https://crimea.ria.ru/20251126/tri-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1151214154.html

Три беспилотника сбили над Азовским морем

Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Еще 19 украинских беспилотников сбиты над регионами России за три часа. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что четвертая воздушная атака отражена ы период с 20.00 до 23.00.Это уже четвертая за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым. Вечером был уничтожен еще один БПЛА над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

