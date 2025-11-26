Рейтинг@Mail.ru
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1151188461.html
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T07:22
2025-11-26T07:33
черное море
белгородская область
воронежская область
липецкая область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять дронов ВСУ были сбиты над Черным морем, 13 – над Белгородской областью, 10 – над Воронежской, четыре – над Липецкой, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
белгородская область
воронежская область
липецкая область
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, белгородская область, воронежская область, липецкая область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили пять украинских беспилотников

07:22 26.11.2025 (обновлено: 07:33 26.11.2025)
 
ПВО
ПВО
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Пять дронов ВСУ были сбиты над Черным морем, 13 – над Белгородской областью, 10 – над Воронежской, четыре – над Липецкой, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореБелгородская областьВоронежская областьЛипецкая областьБрянская областьПВОВооруженные силы РоссииНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27"Свой Афганистан": план США по Украине могут заблокировать в Конгрессе
08:08Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
07:47Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:32Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
07:22Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
07:05Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
06:42Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
06:09США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
23:5340 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
23:32Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России
22:57Массированная атака ВСУ по югу России и проект бюджета Крыма – главное
22:54Трамп сделал заявление о доработке мирного плана США по Украине
22:34Ермак раскритиковал мирный план США
22:29Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки
22:12Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
21:59Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года
21:38Когда в Ялте отремонтируют парки-памятники
21:29Два дополнительных поезда назначены в Крым на Новый год
Лента новостейМолния