Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T07:22
2025-11-26T07:22
2025-11-26T07:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять дронов ВСУ были сбиты над Черным морем, 13 – над Белгородской областью, 10 – над Воронежской, четыре – над Липецкой, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:22 26.11.2025 (обновлено: 07:33 26.11.2025)