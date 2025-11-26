https://crimea.ria.ru/20251126/pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1151188461.html

Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем

Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем

Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду сбили пять украинских беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 33 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять дронов ВСУ были сбиты над Черным морем, 13 – над Белгородской областью, 10 – над Воронежской, четыре – над Липецкой, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

