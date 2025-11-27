ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем

https://crimea.ria.ru/20251127/pvo-sbila-esche-odin-bespilotnik-nad-azovskim-morem-1151226018.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над Азовским морем, 10 – над Ростовской областью,️ четыре – над Тульской, два – над территорией Краснодарского края и еще один – над Воронежской областью, перечислили в МО РФ.В ночь на четверг над регионами России перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников, в том числе один над Черным морем.Как сообщалось ранее, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

