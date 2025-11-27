Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем
ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.11.2025
ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один дрон ВСУ был ликвидирован над Азовским морем, 10 – над Ростовской областью,️ четыре – над Тульской, два – над территорией Краснодарского края и еще один – над Воронежской областью, перечислили в МО РФ.В ночь на четверг над регионами России перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников, в том числе один над Черным морем.Как сообщалось ранее, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО сбила еще один беспилотник над Азовским морем

13:07 27.11.2025 (обновлено: 13:13 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в первой половине дня в четверг перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе один над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 8:30 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщили в российском военном ведомстве.

Один дрон ВСУ был ликвидирован над Азовским морем, 10 – над Ростовской областью,️ четыре – над Тульской, два – над территорией Краснодарского края и еще один – над Воронежской областью, перечислили в МО РФ.
В ночь на четверг над регионами России перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников, в том числе один над Черным морем.
Как сообщалось ранее, 19 украинских беспилотников были сбиты над регионами России вечером в среду. Три из них силы ПВО уничтожили над Азовским морем. Всего накануне ВСУ атаковали регионы РФ четыре раза. Утром в четверг власти Сочи предупредили жителей города об угрозе БПЛА и рекомендовали не вести детей в школы.
