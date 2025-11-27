Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти
Число погибших на пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге продолжает увеличиваться – к настоящему времени известно уже о 55 жертвах страшного огня,... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших на пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге продолжает увеличиваться – к настоящему времени известно уже о 55 жертвах страшного огня, сообщает РИА Новости.Еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге накануне, 26 ноября. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.
гонконг
Новости
гонконг, новости, происшествия, в мире, пожар
Пожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает расти

На пожаре в Гонконге погибли в страшном огне уже 55 человек

11:07 27.11.2025
 
© РИА НовостиПожар в Гонконге
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших на пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге продолжает увеличиваться – к настоящему времени известно уже о 55 жертвах страшного огня, сообщает РИА Новости.

"В результате пожара погибли 55 человек", – говорится в сообщении.

Еще 279 человек к этому времени числятся пропавшими без вести.
Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге накануне, 26 ноября. Огонь охватил четыре здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Среди причин возгорания называют использование бамбука при строительстве.
Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, сообщила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.
По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.
