https://crimea.ria.ru/20251127/pozhar-v-gonkonge-chislo-pogibshikh-uvelichilos-do-65-chelovek-1151231999.html

Пожар в Гонконге: число погибших увеличилось до 65 человек

Пожар в Гонконге: число погибших увеличилось до 65 человек - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Пожар в Гонконге: число погибших увеличилось до 65 человек

До 65 человек возросло число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконга. Об этом сообщает местная газета South China... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T15:55

2025-11-27T15:55

2025-11-27T15:55

гонконг

пожар

в мире

китай

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151222283_0:53:1185:720_1920x0_80_0_0_3fcbadd8e291f4d24d4189a6c7c42170.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. До 65 человек возросло число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконга. Об этом сообщает местная газета South China Morning Post.Сильнейший за 17 лет пожар начался в Гонконге накануне, 26 ноября. Огонь охватил здания одного из многоэтажных жилых комплексов, изначально сообщалось о четырех погибших, позже число жертв достигло 13, в среду вечером стало известно о 36 погибших, к утру было известно о 44 жертвах. Днем в четверг сообщили, что число погибших возросло до 55.Среди возможных причин возгорания СМИ называют использование бамбуковых лесов при строительных работах в рамках реновации.Сообщений о гражданах России среди погибших или пострадавших при пожаре не поступало, уточнила пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге, консул Екатерина Богучарская.По данным South China Morning Post, по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром арестованы три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

гонконг

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, пожар, в мире, китай, происшествия, новости