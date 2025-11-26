https://crimea.ria.ru/20251126/pvo-otrabotala-nad-krymom-i-azovskim-morem-1151195909.html

ПВО отработала над Крымом и Азовским морем

ПВО отработала над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025

ПВО отработала над Крымом и Азовским морем

Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем. РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем.Уточняется, что два дрона ликвидированы над акваторией Азовского моря, по одному – над территорией Белгородской области и Республики Крым.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе пять украинских беспилотников – над Черным морем, информировали ранее в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены людиДроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены людиМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани

