https://crimea.ria.ru/20251126/pvo-otrabotala-nad-krymom-i-azovskim-morem-1151195909.html
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T12:13
2025-11-26T12:13
2025-11-26T12:22
крым
новости крыма
азовское море
новости
белгородская область
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем.Уточняется, что два дрона ликвидированы над акваторией Азовского моря, по одному – над территорией Белгородской области и Республики Крым.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе пять украинских беспилотников – над Черным морем, информировали ранее в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены людиДроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены людиМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
крым
азовское море
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, азовское море, новости, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем сбили три украинских беспилотника
12:13 26.11.2025 (обновлено: 12:22 26.11.2025)