ПВО отработала над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2025
ПВО отработала над Крымом и Азовским морем
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем.Уточняется, что два дрона ликвидированы над акваторией Азовского моря, по одному – над территорией Белгородской области и Республики Крым.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе пять украинских беспилотников – над Черным морем, информировали ранее в российском оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены людиДроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены людиМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Над Крымом и Азовским морем сбили три украинских беспилотника

12:13 26.11.2025 (обновлено: 12:22 26.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника над Крымом, Азовским морем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ в среду днем.
"В период с 8 до 12 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата", – сказано в сообщении.
Уточняется, что два дрона ликвидированы над акваторией Азовского моря, по одному – над территорией Белгородской области и Республики Крым.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе пять украинских беспилотников – над Черным морем, информировали ранее в российском оборонном ведомстве.
