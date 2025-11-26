https://crimea.ria.ru/20251126/drony-vsu-atakovali-stolitsu-chuvashii--povrezhdeny-doma-i-raneny-lyudi-1151188648.html
Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Столицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники – в городе повреждены жилые дома и ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, подчеркнул губернатор.И проинформировал, что на данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность.Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома, будет оказана вся необходимая поддержка тем, кто в ней нуждается, заверил глава региона.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, не поддаваться панике и не распространять непроверенные данные или кадры с места происшествия.
Массированная атака дронов ВСУ на столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:47 26.11.2025 (обновлено: 07:55 26.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Столицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники – в городе повреждены жилые дома и ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.
"Уважаемые жители Чувашии, сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток", – сказано в сообщении главы региона.
Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, подчеркнул губернатор.
И проинформировал, что на данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность.
Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома, будет оказана вся необходимая поддержка тем, кто в ней нуждается, заверил глава региона.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, не поддаваться панике и не распространять непроверенные данные или кадры с места происшествия.
