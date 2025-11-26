https://crimea.ria.ru/20251126/drony-vsu-atakovali-stolitsu-chuvashii--povrezhdeny-doma-i-raneny-lyudi-1151188648.html

Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди

Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди

Столицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники – в городе повреждены жилые дома и ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T07:47

2025-11-26T07:47

2025-11-26T07:55

чувашия

чувашская республика

новости

олег николаев

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Столицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники – в городе повреждены жилые дома и ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, подчеркнул губернатор.И проинформировал, что на данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность.Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома, будет оказана вся необходимая поддержка тем, кто в ней нуждается, заверил глава региона.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, не поддаваться панике и не распространять непроверенные данные или кадры с места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чувашия

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, новости, олег николаев, беспилотник (бпла, дрон)