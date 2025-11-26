Рейтинг@Mail.ru
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины
Спецслужбы России и Украины в Абу-Даби обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными. Об этом проинформировал во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спецслужбы России и Украины в Абу-Даби обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными. Об этом проинформировал во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся в Абу-Даби. При этом, по словам Ушакова, серьезного обсуждения мирного плана между Россией и США еще не было.При этом он подчеркнул, что Москва позитивно смотрит на некоторые моменты американского мирного плана, хотя многое требует дискуссии, а европейцы "совершенно ненужно лезут в мирный план Штатов по Украине".Ушаков ранее во вторник проинформировал, что в Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам".
Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спецслужбы России и Украины в Абу-Даби обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными. Об этом проинформировал во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это представители специальных служб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные, я бы сказал, вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными", – сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся в Абу-Даби. При этом, по словам Ушакова, серьезного обсуждения мирного плана между Россией и США еще не было.

"Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было", – отметил помощник президента РФ.

При этом он подчеркнул, что Москва позитивно смотрит на некоторые моменты американского мирного плана, хотя многое требует дискуссии, а европейцы "совершенно ненужно лезут в мирный план Штатов по Украине".
Ушаков ранее во вторник проинформировал, что в Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам".
