Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины

Что обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спецслужбы России и Украины в Абу-Даби обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными. Об этом проинформировал во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он уточнил, что сейчас переговоры ведутся в Абу-Даби. При этом, по словам Ушакова, серьезного обсуждения мирного плана между Россией и США еще не было.При этом он подчеркнул, что Москва позитивно смотрит на некоторые моменты американского мирного плана, хотя многое требует дискуссии, а европейцы "совершенно ненужно лезут в мирный план Штатов по Украине".Ушаков ранее во вторник проинформировал, что в Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по УкраинеПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложеноСамый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации

