В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:45
2025-11-24T09:45
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По информации профильного ведомства, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и еще четверо пострадали.134 раза сотрудники ГАИ пресекали случаи езды в нетрезвом виде, в том числе 16 водителей повторно попались за рулем в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 30 получили травмы

09:45 24.11.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Джанкойском районе Крыма
Смертельное ДТП в Джанкойском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"В период с 17 по 23 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 26 ДТП, в которых четыре человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - уточняют правоохранители.
По информации профильного ведомства, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и еще четверо пострадали.
134 раза сотрудники ГАИ пресекали случаи езды в нетрезвом виде, в том числе 16 водителей повторно попались за рулем в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
 
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция Крыма
 
