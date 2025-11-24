https://crimea.ria.ru/20251124/v-dtp-na-dorogakh-kryma-chetyre-cheloveka-pogibli-i-30-postradali-1151126522.html
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:45
2025-11-24T09:45
2025-11-24T09:45
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932384_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c95446a8ce386d8aab6fd280131561fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По информации профильного ведомства, с участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и еще четверо пострадали.134 раза сотрудники ГАИ пресекали случаи езды в нетрезвом виде, в том числе 16 водителей повторно попались за рулем в состоянии опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водительЛобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшиеТри маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150932384_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ab5de378618649837851c32cc64c0432.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 30 получили травмы