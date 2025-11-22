Рейтинг@Mail.ru
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251122/tri-malenkikh-rebenka-i-ikh-mat-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1151100955.html
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T08:21
2025-11-22T08:23
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
дети
общество
автомобиль
новости севастополя
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151100843_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e4065f2e718b5babb9a389f5078b15e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251118/vybezhal-pryamo-pod-kolesa-7-letnego-rebenka-sbila-mashina-v-simferopole-1151006975.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151100843_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6255a32eddef389b71f2ad41b191f00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, дети, общество, автомобиль, новости севастополя, полиция севастополя
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе Kia въехала в ВАЗ – пострадали мать и трое детей

08:21 22.11.2025 (обновлено: 08:23 22.11.2025)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе мать и трое детей пострадали при ДТП
В Севастополе мать и трое детей пострадали при ДТП
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.
Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ: 5-летняя девочка, 2-летний и десятимесячный мальчики, а также их 21-летняя мать получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.
Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе машина сбила ребенка
18 ноября, 16:21Ситуация на дорогах Крыма
Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
 
СевастопольДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествиядетиОбществоАвтомобильНовости СевастополяПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
10:33Битва за свет: хроники крымского блэкаута
10:09Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
09:43В Севастополе остановили морской транспорт
09:23Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
08:52Аномальное тепло в Крыму – названа причина
08:21Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
07:5513 беспилотников сбили над Крымом
07:42Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
07:24Атака на Ростовскую область – что известно
07:0210 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
00:01Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
22:39Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
22:33Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
21:46В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
21:22В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Лента новостейМолния