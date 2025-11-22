https://crimea.ria.ru/20251122/tri-malenkikh-rebenka-i-ikh-mat-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1151100955.html
Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
