https://crimea.ria.ru/20251122/tri-malenkikh-rebenka-i-ikh-mat-postradali-v-dtp-v-sevastopole-1151100955.html

Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе

Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе

Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T08:21

2025-11-22T08:21

2025-11-22T08:23

севастополь

дтп

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

дети

общество

автомобиль

новости севастополя

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151100843_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e4065f2e718b5babb9a389f5078b15e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Трое детей и их мать пострадали в столкновении двух легковушек в Севастополе. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что авария произошла накануне вечером на улице Олега Кошевого. По предварительной информации Госавтоинспекции, 38-летняя водитель автомобиля Kia неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 24-летнего водителя, и врезалась в него.Как уточнили правоохранители, в момент ДТП пострадавшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, остальные двое детей находились в специальных удерживающих устройствах.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251118/vybezhal-pryamo-pod-kolesa-7-letnego-rebenka-sbila-mashina-v-simferopole-1151006975.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, дети, общество, автомобиль, новости севастополя, полиция севастополя