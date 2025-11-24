https://crimea.ria.ru/20251124/moshennik-ukral-u-uchastnika-svo-iz-simferopolya-16-mln-rubley-1151132631.html

Мошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. По решению суда с дроппера из Москвы в пользу участника специальной военной операции из Симферополя взыскали 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Летом прошлого года телефонные мошенники убедили мужчину перевести 1,6 млн рублей на некий "безопасный счет", уточнили в ведомстве.В целях защиты прав заявителя прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Требования были удовлетворены. Сотрудники надзорного ведомства проконтролируют своевременное исполнение судебного решения, добавили в пресс-службе.В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенниковОбман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионовЗвонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана

