Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов

Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов

2025-11-18T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике."В период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей", – сообщили в полиции.По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети. Так, накануне жертвой злоумышленников стала 69-летняя керчанка, которой в одном из мессенджеров позвонил якобы правоохранитель и заявил о "необходимости срочно задекларировать доходы". Чтобы подтвердить законность своего состояния, женщине предложили собрать все имеющиеся деньги и передать курьеру.25‑летняя жительница Симферополя после звонка "банковского сотрудника" перевела на "безопасный счет" более 520 тысяч рублей, 47-летний житель Ялты заказал в интернете машину с доставкой за 1,3 млн, но так и не дождался автомобиля, а 36-летний житель Керчи хотел продать в интернете духовку, озвучил потенциальному "покупателю" банковские реквизиты для перевода и лишился 18 тысяч рублей.Еще один случай мошенничества зафиксирован в одном из сел Джанкойского района, где 25-летняя женщина с помощью телефона свекрови вошла в ее аккаунт на "Госуслугах", оформила кредит на 14 тысяч рублей и оперативно потратила деньги.Неделей ранее крымчане отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей, двумя неделями ранее – почти 62 миллиона, сообщали в пресс-службе МВД Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаЖитель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи автоЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

