Рейтинг@Mail.ru
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/obman-v-internete-i-dengi-v-pakete-krymchane-poteryali-esche-27-millionov-1150991220.html
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
Более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T21:31
2025-11-18T21:31
крым
мвд по республике крым
мошенничество
новости крыма
общество
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137045_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_7aa05c88d05d3340eecfe33e6c6ea7fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике."В период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей", – сообщили в полиции.По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети. Так, накануне жертвой злоумышленников стала 69-летняя керчанка, которой в одном из мессенджеров позвонил якобы правоохранитель и заявил о "необходимости срочно задекларировать доходы". Чтобы подтвердить законность своего состояния, женщине предложили собрать все имеющиеся деньги и передать курьеру.25‑летняя жительница Симферополя после звонка "банковского сотрудника" перевела на "безопасный счет" более 520 тысяч рублей, 47-летний житель Ялты заказал в интернете машину с доставкой за 1,3 млн, но так и не дождался автомобиля, а 36-летний житель Керчи хотел продать в интернете духовку, озвучил потенциальному "покупателю" банковские реквизиты для перевода и лишился 18 тысяч рублей.Еще один случай мошенничества зафиксирован в одном из сел Джанкойского района, где 25-летняя женщина с помощью телефона свекрови вошла в ее аккаунт на "Госуслугах", оформила кредит на 14 тысяч рублей и оперативно потратила деньги.Неделей ранее крымчане отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей, двумя неделями ранее – почти 62 миллиона, сообщали в пресс-службе МВД Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаЖитель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи автоЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137045_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_53b52457fa6f71228fd2959b14f25448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, мошенничество, новости крыма, общество, кибербезопасность
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов

За неделю крымчане отдали аферистам 27,5 миллионов рулей

21:31 18.11.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике.
"В период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей", – сообщили в полиции.
По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети.
Так, накануне жертвой злоумышленников стала 69-летняя керчанка, которой в одном из мессенджеров позвонил якобы правоохранитель и заявил о "необходимости срочно задекларировать доходы". Чтобы подтвердить законность своего состояния, женщине предложили собрать все имеющиеся деньги и передать курьеру.
"Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка подготовила свои накопления общей суммой около 2,5 миллионов рублей. Она положила деньги в обычный полиэтиленовый пакет и передала незнакомцу. Курьер уточнил заранее оговоренное кодовое слово, убедив женщину в своей легитимности. Спустя некоторое время потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", – привели один из случаев в МВД.
25‑летняя жительница Симферополя после звонка "банковского сотрудника" перевела на "безопасный счет" более 520 тысяч рублей, 47-летний житель Ялты заказал в интернете машину с доставкой за 1,3 млн, но так и не дождался автомобиля, а 36-летний житель Керчи хотел продать в интернете духовку, озвучил потенциальному "покупателю" банковские реквизиты для перевода и лишился 18 тысяч рублей.
Еще один случай мошенничества зафиксирован в одном из сел Джанкойского района, где 25-летняя женщина с помощью телефона свекрови вошла в ее аккаунт на "Госуслугах", оформила кредит на 14 тысяч рублей и оперативно потратила деньги.
Неделей ранее крымчане отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей, двумя неделями ранее – почти 62 миллиона, сообщали в пресс-службе МВД Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
 
КрымМВД по Республике КрымМошенничествоНовости КрымаОбществоКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
21:31Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
21:08В лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьев
20:55Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
20:39В Севастополе открыли рейд
20:28В Крыму оценили идею запустить в ДНР проект патриотических маршрутов
20:11Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
19:51В ДНР ввели режим ЧС регионального характера из-за повреждения ТЭС
19:31Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают
19:10В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов
18:52В Севастополе остановили катера и паромы
18:28Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор
18:10Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России
17:56Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
17:28Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
17:13В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
17:05Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
16:47Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
16:36Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
16:33В Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства
Лента новостейМолния