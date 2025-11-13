Рейтинг@Mail.ru
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/s-droppera-iz-permi-vzyskali-million-rubley-v-polzu-pensionera-iz-kryma-1150880793.html
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма - РИА Новости Крым, 13.11.2025
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T16:03
2025-11-13T16:03
крым
пермский край
мошенничество
общество
прокуратура республики крым
цифровая безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_88cc4da723c39c9f8aaa87682327eea7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что в апреле этого года потерпевшему позвонил неизвестный и убедил пожилого мужчину инвестировать накопленные сбережения в "криптовалюту". Керчанин перечислил на указанный злоумышленником счет порядка одного миллиона рублей.Следователи установили личность владельца банковского счета (дроппера). Им оказался житель Пермского края.Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
крым
пермский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_1b85c54da644c6d847c662606d9db9e7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пермский край, мошенничество, общество, прокуратура республики крым, цифровая безопасность, новости крыма
С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма

Мошенники украли у крымского пенсионера миллион рублей – деньги взыскали с дроппера

16:03 13.11.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что в апреле этого года потерпевшему позвонил неизвестный и убедил пожилого мужчину инвестировать накопленные сбережения в "криптовалюту". Керчанин перечислил на указанный злоумышленником счет порядка одного миллиона рублей.
Следователи установили личность владельца банковского счета (дроппера). Им оказался житель Пермского края.
"В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Кунгурский городской суд Пермского края с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения на сумму порядка 1 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры", - говорится в сообщении.
Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
 
КрымПермский крайМошенничествоОбществоПрокуратура Республики КрымЦифровая безопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
16:03С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
15:5430 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
15:45Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
15:33Часть Симферополя обесточена
15:04Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
14:05Вас подслушивают: россиян предупредили об опасности "умных" колонок
13:54Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
13:35ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте
13:16В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков
13:12Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным
13:03Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
12:51США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
Лента новостейМолния