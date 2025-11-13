С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Отмечается, что в апреле этого года потерпевшему позвонил неизвестный и убедил пожилого мужчину инвестировать накопленные сбережения в "криптовалюту". Керчанин перечислил на указанный злоумышленником счет порядка одного миллиона рублей.
Следователи установили личность владельца банковского счета (дроппера). Им оказался житель Пермского края.
"В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Кунгурский городской суд Пермского края с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения на сумму порядка 1 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры", - говорится в сообщении.
Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
