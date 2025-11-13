https://crimea.ria.ru/20251113/s-droppera-iz-permi-vzyskali-million-rubley-v-polzu-pensionera-iz-kryma-1150880793.html

С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма

В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Пермском крае суд взыскал с дроппера миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма, который перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Отмечается, что в апреле этого года потерпевшему позвонил неизвестный и убедил пожилого мужчину инвестировать накопленные сбережения в "криптовалюту". Керчанин перечислил на указанный злоумышленником счет порядка одного миллиона рублей.Следователи установили личность владельца банковского счета (дроппера). Им оказался житель Пермского края.Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отмечал, что порядка полутора миллионов россиян вовлечены в дропперскую деятельность, и эта цифра увеличивается каждый месяц на 50-80 тысяч человек. Каждый второй дроппер – подросток в возрасте от 14 до 18 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю

