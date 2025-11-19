Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников
В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников
В Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии мошеннической группы, которые выманили у пенсионеров больше 1 миллиона рублей... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T17:57
2025-11-19T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии мошеннической группы, которые выманили у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, обвиняемый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения, уточнили в прокуратуре. Таким образом участники группы похитили у трех граждан более 1 миллиона рублей."Незаконная деятельность молодого человека пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети.
В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников

В Крыму 17-летнего юношу подозревают в участии в мошеннической группе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии мошеннической группы, которые выманили у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, обвиняемый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.
"Участники группы убеждали пожилых граждан в том, что они должны передать денежные средства для возмещения потерпевшим причиненного вреда", – сказано в сообщении.
Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения, уточнили в прокуратуре. Таким образом участники группы похитили у трех граждан более 1 миллиона рублей.
"Незаконная деятельность молодого человека пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети.
