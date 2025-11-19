https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-17-letnego-yunoshu-podozrevayut-v-rabote-na-telefonnykh-moshennikov-1151032415.html

В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников

В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников

В Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии мошеннической группы, которые выманили у пенсионеров больше 1 миллиона рублей... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T17:57

2025-11-19T17:57

2025-11-19T17:57

новости крыма

прокуратура республики крым

происшествия

мошенничество

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии мошеннической группы, которые выманили у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, обвиняемый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили жителям региона и сообщали им о том, что их родственники стали виновниками ДТП.Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения, уточнили в прокуратуре. Таким образом участники группы похитили у трех граждан более 1 миллиона рублей."Незаконная деятельность молодого человека пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд", – добавили в сообщении.Накануне сообщалось, что более 27 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю. Чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах, через сайты и соцсети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаВ Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиентаЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, суд