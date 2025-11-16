Рейтинг@Mail.ru
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 16.11.2025
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
В России стали фиксировать мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации. Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T16:52
2025-11-16T15:13
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
общество
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136820_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_a7ba2229ba1c35d533ea33a4e26bdaeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В России стали фиксировать мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации. Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России, аферисты звонят в основном пожилым людям.В полиции подчеркивают, что сотрудники администраций не звонят гражданам с предложениями о выплатах, не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону, никакие личные кабинеты для получения социальных выплат не создаются по звонку – все оформляется через официальный портал Госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, общество, мошенничество
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана

Мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации фиксируют в России – МВД

16:52 16.11.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В России стали фиксировать мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации. Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России, аферисты звонят в основном пожилым людям.

"Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", – проинформировали правоохранители.

В полиции подчеркивают, что сотрудники администраций не звонят гражданам с предложениями о выплатах, не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону, никакие личные кабинеты для получения социальных выплат не создаются по звонку – все оформляется через официальный портал Госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
