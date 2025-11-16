https://crimea.ria.ru/20251116/zvonok-iz-merii--aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1150949100.html
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
2025-11-16T16:52
2025-11-16T16:52
2025-11-16T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В России стали фиксировать мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации. Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России, аферисты звонят в основном пожилым людям.В полиции подчеркивают, что сотрудники администраций не звонят гражданам с предложениями о выплатах, не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС по телефону, никакие личные кабинеты для получения социальных выплат не создаются по звонку – все оформляется через официальный портал Госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделюС дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из КрымаЖитель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
