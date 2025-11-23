https://crimea.ria.ru/20251123/udary-po-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-v-neskolkikh-oblastyakh-1151115779.html
Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
В Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры минувшей ночью возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры минувшей ночью возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями", - сказано в сообщении.Также в Одесской области были нанесены удары по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."...Прилеты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов", – сообщил Лебедев.Кроме того, минувшей ночью прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом пишут украинские СМИ."В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности.Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нацииУкраина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывыВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
В нескольких областях Украины возникли пожары на объектах энергетики
10:13 23.11.2025 (обновлено: 10:33 23.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области на юге Украины на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры минувшей ночью возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями", - сказано в сообщении.
Также в Одесской области были нанесены удары по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"...Прилеты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов", – сообщил Лебедев.
Кроме того, минувшей ночью прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом пишут украинские СМИ.
"В Херсоне слышны взрывы", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России поразили объекты
энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности.
Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный
удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
