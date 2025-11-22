https://crimea.ria.ru/20251122/na-ukraine-porazheny-obekty-energeticheskoy-i-transportnoy-infrastruktury-1151103686.html

На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры

На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.11.2025

На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры

Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T13:07

2025-11-22T13:07

2025-11-22T13:07

новости сво

министерство обороны рф

украина

удары по украине

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151102064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d2616faff5a7d7e0746dc61b892f680f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также уточняется, что силы ПВО сбили 155 вражеских беспилотников самолетного типа, сокрушительные удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251122/ukraina-v-ogne-v-chetyrekh-regionakh-progremeli-moschnye-vzryvy-1151102377.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины