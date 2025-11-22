https://crimea.ria.ru/20251122/na-ukraine-porazheny-obekty-energeticheskoy-i-transportnoy-infrastruktury-1151103686.html
На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
2025-11-22T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также уточняется, что силы ПВО сбили 155 вражеских беспилотников самолетного типа, сокрушительные удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
