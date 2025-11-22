Рейтинг@Mail.ru
22.11.2025
На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.11.2025
На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой... РИА Новости Крым, 22.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/16/1151102064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d2616faff5a7d7e0746dc61b892f680f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Также уточняется, что силы ПВО сбили 155 вражеских беспилотников самолетного типа, сокрушительные удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке.

Также уточняется, что силы ПВО сбили 155 вражеских беспилотников самолетного типа, сокрушительные удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.
