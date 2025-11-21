Рейтинг@Mail.ru
Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/sem-udarov-po-ukraine-chto-unichtozheno-za-nedelyu-1151082305.html
Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю
Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю
Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T13:24
2025-11-21T13:36
министерство обороны рф
новости сво
удары по украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1719adec75cb773d143d866a29a70547.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что объекты поражались в ответ на террористические атаки Киева по территории России.В ночь на пятницу украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях.19 ноября армия России нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по "оборонке" Украины. Это стало ответом на удар ВСУ 18 ноября по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123049241_364:0:1804:1080_1920x0_80_0_0_95acc76d3d978248363ef26964f39eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины
Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю

Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по Украине - Минобороны

13:24 21.11.2025 (обновлено: 13:36 21.11.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что объекты поражались в ответ на террористические атаки Киева по территории России.

"Поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в недельной сводке оборонного ведомства.

В ночь на пятницу украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях.
19 ноября армия России нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по "оборонке" Украины.
Это стало ответом на удар ВСУ 18 ноября по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОУдары по УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Почему признание Крыма появилось в мирном плане США
15:41Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
15:2812 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
15:09Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
15:01Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
14:32Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
14:17Истребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погиб
14:05Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
13:49В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
13:45Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе
13:32На западе Крыма пройдут антитеррористические учения
13:24Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю
13:20Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области
13:17В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
12:58Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта
12:49Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
12:39Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
12:14План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
12:10Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
12:02В Севастополе эвакуируют гимназию
Лента новостейМолния