Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю
Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по Украине - Минобороны
13:24 21.11.2025 (обновлено: 13:36 21.11.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что объекты поражались в ответ на террористические атаки Киева по территории России.
"Поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в недельной сводке оборонного ведомства.
В ночь на пятницу украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях.
19 ноября армия России нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по "оборонке" Украины.
Это стало ответом на удар ВСУ 18 ноября по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.