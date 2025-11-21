https://crimea.ria.ru/20251121/sem-udarov-po-ukraine-chto-unichtozheno-za-nedelyu-1151082305.html

Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что объекты поражались в ответ на террористические атаки Киева по территории России.В ночь на пятницу украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях.19 ноября армия России нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по "оборонке" Украины. Это стало ответом на удар ВСУ 18 ноября по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

