https://crimea.ria.ru/20251119/massirovannyy-udar-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-kinzhalami-1151023593.html
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами" - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T12:21
2025-11-19T12:21
2025-11-19T12:31
украина
удары по украине
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_ff3ec37a0c59d78bfe26f664dd1b88b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ранее в среду местные СМИ и власти сообщали о сильных взрывах и пожарах на западе Украины. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях. В Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251117/blekaut-po-ukrainski-kak-kiev-spustya-10-let-okazalsya-na-meste-kryma-1150972692.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_aac5948e500dea49af982d1aaa48a2bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
Армия России в среду нанесла массированный удар по Украине ракетами "Кинжал" - Минобороны
12:21 19.11.2025 (обновлено: 12:31 19.11.2025)