Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"

Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"

Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об РИА Новости Крым, 19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ранее в среду местные СМИ и власти сообщали о сильных взрывах и пожарах на западе Украины. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях. В Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

