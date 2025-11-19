Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами" - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами" - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"
Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ранее в среду местные СМИ и власти сообщали о сильных взрывах и пожарах на западе Украины. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях. В Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
Новости
украина, удары по украине, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот
Массированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"

Армия России в среду нанесла массированный удар по Украине ракетами "Кинжал" - Минобороны

12:21 19.11.2025 (обновлено: 12:31 19.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.
"Поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающие их работу, а также склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ранее в среду местные СМИ и власти сообщали о сильных взрывах и пожарах на западе Украины. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях.
В Минобороны РФ сообщали, что 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска – населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены и уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
