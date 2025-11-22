https://crimea.ria.ru/20251122/rossiyskie-polyarniki-vyrastili-v-antarktide-arbuzy-1151104224.html
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T19:48
2025-11-22T19:48
2025-11-22T19:48
антарктида
в мире
овощи
арбуз
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138891635_0:224:1280:944_1920x0_80_0_0_e1c5f9881629160d8d3ad4643f3d43ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне", - приводит РИА Новости слова научного руководителя проекта Гаянэ Панова.По словам начальника станции Дмитрия Башмашникова, полярники регулярно употребляют в пищу свежую зелень.В планах полярников на следующий год - вырастить на станции садовую землянику.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды, они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияРусская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станцииНовый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции
антарктида
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138891635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_80a70801c4d3119c341859a836d5140b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, в мире, овощи, арбуз, сельское хозяйство
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
Российские полярники вырастили в Антарктиде 200 сортов овощей и бахчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне", - приводит РИА Новости слова научного руководителя проекта Гаянэ Панова.
По словам начальника станции Дмитрия Башмашникова, полярники регулярно употребляют в пищу свежую зелень.
"Среди выращенных в этом году растений - японская, пекинская, пурпурная и китайская листовые капусты, руккола, листовые репа, горчица, салат, щавель, листовые петрушка, сельдерей, укроп, мангольд, базилик, а также томат, перец, огурец и арбуз", - перечислил он.
В планах полярников на следующий год - вырастить на станции садовую землянику.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды
, они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: