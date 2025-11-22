https://crimea.ria.ru/20251122/rossiyskie-polyarniki-vyrastili-v-antarktide-arbuzy-1151104224.html

Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне", - приводит РИА Новости слова научного руководителя проекта Гаянэ Панова.По словам начальника станции Дмитрия Башмашникова, полярники регулярно употребляют в пищу свежую зелень.В планах полярников на следующий год - вырастить на станции садовую землянику.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды, они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияРусская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станцииНовый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции

