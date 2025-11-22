Рейтинг@Mail.ru
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T19:48
2025-11-22T19:48
антарктида
в мире
овощи
арбуз
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне", - приводит РИА Новости слова научного руководителя проекта Гаянэ Панова.По словам начальника станции Дмитрия Башмашникова, полярники регулярно употребляют в пищу свежую зелень.В планах полярников на следующий год - вырастить на станции садовую землянику.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды, они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.
антарктида
антарктида, в мире, овощи, арбуз, сельское хозяйство
Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы

Российские полярники вырастили в Антарктиде 200 сортов овощей и бахчи

19:48 22.11.2025
 
© Минсельхоз КрымаУборка бахчевых в Крыму
Уборка бахчевых в Крыму
© Минсельхоз Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За пять лет на антарктической станции "Восток" российским полярникам удалось вырастить 200 сортов овощных и бахчевых культур, сообщают представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"В период с 2020 года по настоящее время исследованы особенности роста, развития, формирования продуктивности и качества продукции у более 25 видов и 200 сортов овощных и бахчевых культур в фитотехкомплексах-оранжереях на станции "Восток" и на агробиополигоне", - приводит РИА Новости слова научного руководителя проекта Гаянэ Панова.
По словам начальника станции Дмитрия Башмашникова, полярники регулярно употребляют в пищу свежую зелень.
"Среди выращенных в этом году растений - японская, пекинская, пурпурная и китайская листовые капусты, руккола, листовые репа, горчица, салат, щавель, листовые петрушка, сельдерей, укроп, мангольд, базилик, а также томат, перец, огурец и арбуз", - перечислил он.
В планах полярников на следующий год - вырастить на станции садовую землянику.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды, они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.
