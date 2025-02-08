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Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования

Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования

Ученые из Севастополя в рамках гранта Российского научного фонда приступили к уникальным радиоэкологическим исследованиям процессов, связанных с наличием... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T19:45

2025-02-08T19:45

2025-02-08T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя в рамках гранта Российского научного фонда приступили к уникальным радиоэкологическим исследованиям процессов, связанных с наличием плутония в арктических морях – Баренцевом и Норвежском, чтобы оценить риски для дальнейшего развития региона. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель проекта, научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Артем Параскив.По словам Параскива, наличие радиоизотопов в воде и донных отложениях северных морей – "результат комплексных процессов второй половины ХХ века"."Последствия привнесла и авария на Чернобыльской АЭС. И были аварии на заводах по переработке отходов ядерного топлива в Великобритании и Франции. Система течений так устроена, что из Ирландского моря и пролива Ла-Манш радиоактивные отходы попали в арктические моря", – добавил он.По словам Параскива, российские ученые не раз оценивали степень рисков от переноса радионуклидов в морях Арктики. Однако большая часть исследований проводилась в Карском море. К тому же, известные науке работы преимущественно посвящены цезию и стронцию. А вот плутоний изучен крайне мало. Особенно в Баренцевом и Норвежском морях, которые представляют не меньший интерес, сказал Параскив.Пробы донных отложений здесь и в других частях упомянутых арктических морей сотрудники ИнБЮМ отбирали с помощью специальных аппаратов еще в 2017 году, во время экспедиции в Арктику. Ее тогда организовывал Институт океанологии им. Ширшова РАН (Москва).С тех пор к массивам "арктических" материалов не раз возвращались в промежутках между другими задачами и экспедициями, проводя исследования, не требующие много времени и ресурсов.А в 2024 году выиграли грант Российского научного фонда, получив возможность на два года погрузиться в трудоемкую работу по исследованию плутония, "хранящегося" в архивах.Периоды полураспада этого радиоактивного металла – тысячи лет. Для 239-го изотопа это 24 тысячи, а для 240-го – 6,5 тысяч, говорит Параскив. Так что актуальность научных изысканий более чем высока.Промежуточные результаты представят в декабре 2025 года. А итоговый отчет – в конце 2026-го. Также в финале масштабной работы появятся статьи в научных журналах.Ранее на полях "Зимней школы Плавучего университета 2025" в Севастополе Артем Параскив рассказывал, что ученые ИнБЮМ извлекают плутоний для исследований и прогнозирований проб, взятых в Черном и Азовском морях, а также Арктике и Антарктике. Для этого отбирают до 1000 литров воды специальными приборами, чтобы на выходе получить нанограммовое количество раствора радиоактивного металла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станции Аппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть" Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря

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2025

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

севастополь, новости, инбюм, наука в крыму: открытия и изобретения, арктика, новости севастополя, крым, новости крыма