Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ

2025-11-21T14:05

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Центр" за прошедшую неделю отразили шесть попыток ВСУ деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное ДНР.В Димитрове российские штурмовики продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, уточнили в ведомстве.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину об освобождении 75% территории Красноармейска. По словам Герасимова, противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать окруженную группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя Совещание Путина с военным блоком – главные заявления Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике

