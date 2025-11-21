Рейтинг@Mail.ru
Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251121/proryvalis-na-amerikanskikh-btr-pod-krasnoarmeyskom-otrazili-6-atak-vsu-1151083381.html
Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
Военнослужащие группировки "Центр" за прошедшую неделю отразили шесть попыток ВСУ деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске Донецкой... РИА Новости Крым, 21.11.2025
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141793107_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c10e2db2bf2e3d6a4777b7230572f655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Центр" за прошедшую неделю отразили шесть попыток ВСУ деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное ДНР.В Димитрове российские штурмовики продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, уточнили в ведомстве.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину об освобождении 75% территории Красноармейска. По словам Герасимова, противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать окруженную группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр"
Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ

Бойцы армии России отразили шесть попыток ВСУ деблокировать окруженных в Красноармейске

14:05 21.11.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Центр" за прошедшую неделю отразили шесть попыток ВСУ деблокировать окруженные украинские формирования в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

"Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два бронетранспортера М113 производства США", - говорится в сообщении.

В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное ДНР.
В Димитрове российские штурмовики продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, уточнили в ведомстве.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину об освобождении 75% территории Красноармейска. По словам Герасимова, противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать окруженную группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.
