Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике

Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T13:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 115 украинских солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожать врага в районе Купянска и отразили попытку вражеской контратаки в районе Благодатовки с целью прорыва кольца окружения. Разбиты свыше 220 неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы 70 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, усилив наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожать окруженные силы ВСУ и отражать безуспешные попытки противника прорваться из окружения. Потери противника составили более 455 солдат, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 350 человек, боевую бронированную машину и семь автомобилей.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, российские военные поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, воинский эшелон с бронетехникой, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Также были освобождены населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникойУдары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывыМедведев обозначил сроки окончания СВО

