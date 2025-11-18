Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/novosti-svo-kiev-neset-tyazhelye-poteri-v-lyudyakh-i-tekhnike-1150997932.html
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T13:11
2025-11-18T13:11
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911336_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_eb3cce0564a0e8b456c78493f15bbff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 115 украинских солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожать врага в районе Купянска и отразили попытку вражеской контратаки в районе Благодатовки с целью прорыва кольца окружения. Разбиты свыше 220 неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы 70 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, усилив наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожать окруженные силы ВСУ и отражать безуспешные попытки противника прорваться из окружения. Потери противника составили более 455 солдат, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 350 человек, боевую бронированную машину и семь автомобилей.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, российские военные поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, воинский эшелон с бронетехникой, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Также были освобождены населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникойУдары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывыМедведев обозначил сроки окончания СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911336_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9acdcf648519929efd6063d41f2e115c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1290 боевиков и два населенных пункта

13:11 18.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 18 ноября 2025Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 18 ноября 2025
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 115 украинских солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожать врага в районе Купянска и отразили попытку вражеской контратаки в районе Благодатовки с целью прорыва кольца окружения. Разбиты свыше 220 неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы 70 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, усилив наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожать окруженные силы ВСУ и отражать безуспешные попытки противника прорваться из окружения. Потери противника составили более 455 солдат, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 350 человек, боевую бронированную машину и семь автомобилей.
Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Кроме того, российские военные поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, воинский эшелон с бронетехникой, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Также были освобождены населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.
Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
Медведев обозначил сроки окончания СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния