Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T13:11
2025-11-18T13:11
2025-11-18T13:11
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 115 украинских солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожать врага в районе Купянска и отразили попытку вражеской контратаки в районе Благодатовки с целью прорыва кольца окружения. Разбиты свыше 220 неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы 70 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, усилив наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожать окруженные силы ВСУ и отражать безуспешные попытки противника прорваться из окружения. Потери противника составили более 455 солдат, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 350 человек, боевую бронированную машину и семь автомобилей.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, российские военные поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, воинский эшелон с бронетехникой, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Также были освобождены населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникойУдары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывыМедведев обозначил сроки окончания СВО
Новости
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1290 боевиков и два населенных пункта
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает сминать оборону ВСУ, за сутки в боях уничтожено еще 1290 боевиков, техника и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" ликвидированы до 115 украинских солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожать врага в районе Купянска и отразили попытку вражеской контратаки в районе Благодатовки с целью прорыва кольца окружения. Разбиты свыше 220 неонацистов, танк, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы 70 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, усилив наступление в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожать окруженные силы ВСУ и отражать безуспешные попытки противника прорваться из окружения. Потери противника составили более 455 солдат, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 350 человек, боевую бронированную машину и семь автомобилей.
Бойцами группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Кроме того, российские военные поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины
, воинский эшелон с бронетехникой, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Также были освобождены
населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.
Средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы специальной военной автомобильной техники.
