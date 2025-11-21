https://crimea.ria.ru/20251121/vsu-poteryali-bolee-17-milliona-voennykh-s-nachala-spetsoperatsii--nebenzya-1151074329.html

ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя

2025-11-21T07:14

2025-11-21T07:14

2025-11-21T08:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции лишились свыше 1,7 миллиона военнослужащих. Только за первые восемь месяцев текущего года потери составили 600 тысяч человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.Как указал Небензя, на этом фоне ведется беспрецедентная по уровню насилия мобилизация. В ход идут закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах.Однако, несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций "до последнего бойца" и запрещает отступать, констатировал дипломат."Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер. Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией", - добавил Небензя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на УкраинеПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"

украина

Новости

