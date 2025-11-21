Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя - РИА Новости Крым, 21.11.2025
ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя - РИА Новости Крым, 21.11.2025
ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции лишились свыше 1,7 миллиона военнослужащих. Только за первые восемь месяцев текущего года потери... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции лишились свыше 1,7 миллиона военнослужащих. Только за первые восемь месяцев текущего года потери составили 600 тысяч человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.Как указал Небензя, на этом фоне ведется беспрецедентная по уровню насилия мобилизация. В ход идут закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах.Однако, несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций "до последнего бойца" и запрещает отступать, констатировал дипломат."Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер. Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией", - добавил Небензя.
ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя

Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,7 миллиона человек – Небензя

07:14 21.11.2025 (обновлено: 08:19 21.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции лишились свыше 1,7 миллиона военнослужащих. Только за первые восемь месяцев текущего года потери составили 600 тысяч человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

"Согласно утечкам военных документов, ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации, причем только в этом году, по состоянию на август, более 600 тысяч. Огромные невосполнимые потери среди воинского состава косвенно подтверждаются и процессом обмена тел между Россией и Украиной, когда мы передаем тысячи погибших военнослужащих, а взамен получаем 20-30 тел", - сказал дипломат.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.
Как указал Небензя, на этом фоне ведется беспрецедентная по уровню насилия мобилизация. В ход идут закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах.
"На этом фоне продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет. 12 ноября мэр Киева Виталий Кличко озвучил эту инициативу... Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда", - заявил постпред РФ при ООН.
Однако, несмотря на окружение значительного количества украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций "до последнего бойца" и запрещает отступать, констатировал дипломат.
"Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер. Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт держится, с расчетом на продолжение финансирования войны с Россией", - добавил Небензя.
