Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
Силы противовоздушной обороны утром в пятницу отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. За час было уничтожено 6 БПЛА, сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:51
2025-11-21T08:57
краснодарский край
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
атаки всу
происшествия
ростовская область
астраханская область
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в пятницу отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. За час было уничтожено 6 БПЛА, сообщает Минобороны.По данным оперативного штаба, фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе."В результате падения обломков в хуторе Трудобеликовском в&nbsp;одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором – повреждены окна и навес. В обоих случаях погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома. Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника

08:51 21.11.2025 (обновлено: 08:57 21.11.2025)
 
Последствия атаки БПЛА. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в пятницу отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. За час было уничтожено 6 БПЛА, сообщает Минобороны.
"В период с 7.00 до 8.00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Ростовской области, два – над территорией Краснодарского края и один – над Астраханской областью", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба, фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе.
"В результате падения обломков в хуторе Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором – повреждены окна и навес. В обоих случаях погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома. Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.
В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.
