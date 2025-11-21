https://crimea.ria.ru/20251121/novaya-ataka-na-kuban--sbito-esche-dva-bespilotnika-1151075488.html

Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника

Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника

Силы противовоздушной обороны утром в пятницу отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. За час было уничтожено 6 БПЛА, сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в пятницу отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. За час было уничтожено 6 БПЛА, сообщает Минобороны.По данным оперативного штаба, фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе."В результате падения обломков в хуторе Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором – повреждены окна и навес. В обоих случаях погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома. Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

