ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно

ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно

2025-11-21T06:11

2025-11-21T06:11

2025-11-21T08:22

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

электроэнергия

происшествия

новости

новости сво

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ростовская область с ночи находится под массированным ударом украинских беспилотников. Под ударами оказались Чертковский и Шолоховский районы. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.Подачу электроэнергии специалисты восстановили к утру. Пострадавших нет, добавил Слюсарь, но предупредил, что над регионом силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА. Накануне более 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по подстанциям в приграничье. Кроме того, в ночь на четверг над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горело предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

