ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 21.11.2025
ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
Ростовская область с ночи находится под массированным ударом украинских беспилотников. Под ударами оказались Чертковский и Шолоховский районы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ростовская область с ночи находится под массированным ударом украинских беспилотников. Под ударами оказались Чертковский и Шолоховский районы. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.Подачу электроэнергии специалисты восстановили к утру. Пострадавших нет, добавил Слюсарь, но предупредил, что над регионом силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА. Накануне более 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по подстанциям в приграничье. Кроме того, в ночь на четверг над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горело предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ростовская область с ночи находится под массированным ударом украинских беспилотников. Под ударами оказались Чертковский и Шолоховский районы. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
"В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен", - написал он в Telegram.
Подачу электроэнергии специалисты восстановили к утру. Пострадавших нет, добавил Слюсарь, но предупредил, что над регионом силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА.
Накануне более 16 тысяч абонентов остались без света в Курской области после атаки ВСУ по подстанциям в приграничье. Кроме того, в ночь на четверг над Рязанской областью отразили атаку украинских беспилотников. После падения обломков одного из них в регионе горело предприятие.
