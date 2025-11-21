https://crimea.ria.ru/20251121/iz-za-ataki-v-slavyanskom-rayone-kubani-otmenili-zanyatiya-v-shkolakh-i-sadakh-1151075051.html
Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
В Славянском районе Кубани в пятницу отменены занятия в школах и детских садах из-за атаки беспилотников. Об этом предупредил глава муниципального округа Роман... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:10
2025-11-21T08:10
2025-11-21T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Славянском районе Кубани в пятницу отменены занятия в школах и детских садах из-за атаки беспилотников. Об этом предупредил глава муниципального округа Роман Синяговский."В целях обеспечения безопасности жителей Славянского района занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования 21 ноября отменены до отмены угрозы применения БПЛА", - написал он в Telegram.Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, поскольку сигнал беспилотной опасности в регионе действует до сих пор. В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
В Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и детсадах из-за атаки ВСУ
08:10 21.11.2025