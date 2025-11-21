Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20251121/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151074524.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. За ночь над регионами сбили 33 вражеских БПЛА, в том числе четыре - над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны.Силы ПВО работали над Смоленской и Ростовской областями – там сбили по семь дронов, над Белгородской отразили атаку шести БПЛА, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по два беспилотника.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:20 21.11.2025 (обновлено: 07:32 21.11.2025)