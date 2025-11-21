Рейтинг@Mail.ru
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151074524.html
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. За ночь над регионами сбили 33 вражеских БПЛА, в том числе четыре - над территорией полуострова. Об... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T07:20
2025-11-21T07:32
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. За ночь над регионами сбили 33 вражеских БПЛА, в том числе четыре - над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны.Силы ПВО работали над Смоленской и Ростовской областями – там сбили по семь дронов, над Белгородской отразили атаку шести БПЛА, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по два беспилотника.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, новости
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожили девять беспилотников - Минобороны

07:20 21.11.2025 (обновлено: 07:32 21.11.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. За ночь над регионами сбили 33 вражеских БПЛА, в том числе четыре - над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября до 7.00 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над акваторией Черного моря и четыре – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Силы ПВО работали над Смоленской и Ростовской областями – там сбили по семь дронов, над Белгородской отразили атаку шести БПЛА, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по два беспилотника.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
09:13Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"
09:01Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
08:51Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
08:39В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
08:12Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
08:10Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
07:4747 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
07:20Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:14ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
06:59Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
06:11ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
06:0112 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
00:01Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:42Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день
22:36Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
22:04Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
21:34"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
21:28Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Лента новостейМолния