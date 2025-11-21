https://crimea.ria.ru/20251121/dva-cheloveka-raneny-v-slavyanske-na-kubani-pri-atake-vsu-1151075182.html

Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ

Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T08:12

2025-11-21T08:12

2025-11-21T08:18

славянск-на-кубани

краснодарский край

кубань

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Кроме того, в городе повреждены жилые дома. Ранее глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, поскольку сигнал беспилотной опасности в регионе действует до сих пор.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

славянск-на-кубани

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

славянск-на-кубани, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости