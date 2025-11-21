Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:12
2025-11-21T08:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Кроме того, в городе повреждены жилые дома. Ранее глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, поскольку сигнал беспилотной опасности в регионе действует до сих пор.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:12 21.11.2025 (обновлено: 08:18 21.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в городе повреждены жилые дома.
"Домовладения по семи адресам получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета поможет жителям в восстановлении имущества", - уточнили в оперштабе.
Ранее глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, поскольку сигнал беспилотной опасности в регионе действует до сих пор.
В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.
