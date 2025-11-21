https://crimea.ria.ru/20251121/dva-cheloveka-raneny-v-slavyanske-na-kubani-pri-atake-vsu-1151075182.html
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:12
2025-11-21T08:12
2025-11-21T08:18
славянск-на-кубани
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Славянск-на-Кубани. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Кроме того, в городе повреждены жилые дома. Ранее глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования, поскольку сигнал беспилотной опасности в регионе действует до сих пор.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
славянск-на-кубани
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ ранены два человека
08:12 21.11.2025 (обновлено: 08:18 21.11.2025)