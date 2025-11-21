Рейтинг@Mail.ru
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
21.11.2025
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
Армия России за прошедшую неделю освободила 16 населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских формирований составили около 9500 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-11-21T14:32
2025-11-21T14:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшую неделю освободила 16 населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских формирований составили около 9500 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. На Харьковском направлении освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное. В зоне ответственности группировки потери ВСУ составили 1155 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 31 склад боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" завершили освобождение Купянска Харьковской области и продолжают уничтожать формирования ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики и Петропавловка Харьковской области.Бойцы "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Платоновка ДНР. Потери украинских формирований составили 1195 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 115 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю в зоне ответственности группировки потери украинских войск составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь ударов по Украине: что уничтожено за неделю ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков

14:32 21.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшую неделю освободила 16 населенных пунктов в зоне СВО, потери украинских формирований составили около 9500 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. На Харьковском направлении освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное. В зоне ответственности группировки потери ВСУ составили 1155 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 31 склад боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" завершили освобождение Купянска Харьковской области и продолжают уничтожать формирования ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики и Петропавловка Харьковской области.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ.
Бойцы "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Платоновка ДНР. Потери украинских формирований составили 1195 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 115 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю в зоне ответственности группировки потери украинских войск составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.
