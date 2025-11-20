Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки
Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки
Военнослужащие России ослабили силы боевиков киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T14:09
2025-11-20T14:09
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие России ослабили силы боевиков киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове российские штурмовики активно наступают. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен, еще 1370 - причислены к безвозвратным потерям. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.В Сумской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям украинских боевиков возле шести сел. На Харьковском направлении враг ослаблен в районе Волчанска.Суточные потери ВСУ на этой линии фронта: до 250 боевиков, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив украинские силы на Харьковщине и в ДНР - бои ведутся в районе шести населенных пунктов. В Купянске российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов.Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 230 солдат, а также танк, БМП, бронетранспортер, четыре броневика, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов. Уничтожены пусковые установки реактивной системы залпового огня и зенитного ракетного комплекса, добавили в ведомстве.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, боевики киевского режима разгромлены в окрестностях десяти населенных пунктов на территории ДНР. Потери противника превысили 190 боевиков. Также враг недосчитался четырех броневиков, 14-ти автомобилей, станции РЭБ, четырех складов - с боеприпасами, топливом и материальными средствами.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, истощив силы киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове штурмовики ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен.Подразделения группировки "Восток" продавили оборону противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области. Украинские подразделения разбиты в районе трех населенных пунктов Днепропетровской области и трех - в Запорожской области.По информации Минобороны РФ, на этом участке за сутки ликвидировано свыше 250 боевиков ВСУ, также сожжены танк, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах двух населенных пунктов в Запорожской области, а также в Херсоне и в Никольском."Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств", - сообщается в сводке за минувшие сутки.Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима.Ранее в четверг в Минобороны сообщили об уничтожении 119 украинских беспилотников, четырех ракет Storm Shadow и двух установках HIMARS за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую областьДве установки HIMARS уничтожены на УкраинеВеселое в Запорожской области перешло под контроль России
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев за сутки потерял 1370 боевиков по всей линии фронта

14:09 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие России ослабили силы боевиков киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове российские штурмовики активно наступают. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен, еще 1370 - причислены к безвозвратным потерям. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 20 ноября 2025Сводка Минобороны России из зоны СВО за 20 ноября 2025
В Сумской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям украинских боевиков возле шести сел. На Харьковском направлении враг ослаблен в районе Волчанска.
Суточные потери ВСУ на этой линии фронта: до 250 боевиков, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив украинские силы на Харьковщине и в ДНР - бои ведутся в районе шести населенных пунктов. В Купянске российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов.
Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 230 солдат, а также танк, БМП, бронетранспортер, четыре броневика, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов. Уничтожены пусковые установки реактивной системы залпового огня и зенитного ракетного комплекса, добавили в ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, боевики киевского режима разгромлены в окрестностях десяти населенных пунктов на территории ДНР. Потери противника превысили 190 боевиков. Также враг недосчитался четырех броневиков, 14-ти автомобилей, станции РЭБ, четырех складов - с боеприпасами, топливом и материальными средствами.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, истощив силы киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове штурмовики ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 400 военнослужащих, два бронетранспортера Viking шведского производства и два бронетранспортера М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Подразделения группировки "Восток" продавили оборону противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области. Украинские подразделения разбиты в районе трех населенных пунктов Днепропетровской области и трех - в Запорожской области.
По информации Минобороны РФ, на этом участке за сутки ликвидировано свыше 250 боевиков ВСУ, также сожжены танк, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах двух населенных пунктов в Запорожской области, а также в Херсоне и в Никольском.
"Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств", - сообщается в сводке за минувшие сутки.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили об уничтожении 119 украинских беспилотников, четырех ракет Storm Shadow и двух установках HIMARS за сутки.
