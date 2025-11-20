https://crimea.ria.ru/20251120/novosti-svo-bezvozvratnye-poteri-kieva-prevysili-1300-boevikov-za-sutki-1151053890.html

Новости СВО: безвозвратные потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки

Военнослужащие России ослабили силы боевиков киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие России ослабили силы боевиков киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове российские штурмовики активно наступают. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен, еще 1370 - причислены к безвозвратным потерям. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.В Сумской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям украинских боевиков возле шести сел. На Харьковском направлении враг ослаблен в районе Волчанска.Суточные потери ВСУ на этой линии фронта: до 250 боевиков, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив украинские силы на Харьковщине и в ДНР - бои ведутся в районе шести населенных пунктов. В Купянске российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов.Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 230 солдат, а также танк, БМП, бронетранспортер, четыре броневика, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов. Уничтожены пусковые установки реактивной системы залпового огня и зенитного ракетного комплекса, добавили в ведомстве.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, боевики киевского режима разгромлены в окрестностях десяти населенных пунктов на территории ДНР. Потери противника превысили 190 боевиков. Также враг недосчитался четырех броневиков, 14-ти автомобилей, станции РЭБ, четырех складов - с боеприпасами, топливом и материальными средствами.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, истощив силы киевского режима в районах восьми населенных пунктов ДНР. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове штурмовики ВС РФ продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. За прошедшие сутки четверо боевиков ВСУ сдались в плен.Подразделения группировки "Восток" продавили оборону противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области. Украинские подразделения разбиты в районе трех населенных пунктов Днепропетровской области и трех - в Запорожской области.По информации Минобороны РФ, на этом участке за сутки ликвидировано свыше 250 боевиков ВСУ, также сожжены танк, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах двух населенных пунктов в Запорожской области, а также в Херсоне и в Никольском."Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств", - сообщается в сводке за минувшие сутки.Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима.Ранее в четверг в Минобороны сообщили об уничтожении 119 украинских беспилотников, четырех ракет Storm Shadow и двух установках HIMARS за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую областьДве установки HIMARS уничтожены на УкраинеВеселое в Запорожской области перешло под контроль России

Новости

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика