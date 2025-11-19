Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T13:30
2025-11-19T13:31
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки российских воинов продвигаются по другим участкам фронта и занимают выгодные рубежи. Украинская сторона потеряла 1340 солдат за сутки проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. Общие потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 220 солдат.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Дружковка, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка ДНР. Противник потерял до 195 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих.Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.Вооруженные сил РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США, нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУМассированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом

Новости СВО: Киев за сутки потерял 1340 боевиков по всей линии фронта

13:30 19.11.2025 (обновлено: 13:31 19.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки российских воинов продвигаются по другим участкам фронта и занимают выгодные рубежи. Украинская сторона потеряла 1340 солдат за сутки проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 19 ноября 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 19 ноября 2025
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. Общие потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 220 солдат.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Дружковка, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка ДНР. Противник потерял до 195 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 470 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих.
Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.
Вооруженные сил РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США, нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
