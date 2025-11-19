https://crimea.ria.ru/20251119/novosti-svo-armiya-rossii-prodolzhaet-zachistku-vsu-v-donbasse-1151025862.html
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T13:30
2025-11-19T13:30
2025-11-19T13:31
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки российских воинов продвигаются по другим участкам фронта и занимают выгодные рубежи. Украинская сторона потеряла 1340 солдат за сутки проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. Общие потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 220 солдат.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Дружковка, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка ДНР. Противник потерял до 195 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих.Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.Вооруженные сил РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США, нанесли поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУМассированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"25 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: армия России продолжает зачистку в Донбассе и под Харьковом
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1340 боевиков по всей линии фронта
13:30 19.11.2025 (обновлено: 13:31 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает зачистку в населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ровное в ДНР от боевиков киевского режима. Кроме того, группировки российских воинов продвигаются по другим участкам фронта и занимают выгодные рубежи. Украинская сторона потеряла 1340 солдат за сутки проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении подразделения противника разбиты в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. Общие потери противника в зоне ответственности группировки составили свыше 220 солдат.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Дружковка, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка ДНР. Противник потерял до 195 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 470 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих.
Подразделения войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих.
Вооруженные сил РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS
производства США, нанесли поражение
объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS
, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: