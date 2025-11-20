Рейтинг@Mail.ru
Веселое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Веселое в Запорожской области перешло под контроль России
Веселое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Веселое в Запорожской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль Нечаевку в Днепропетровской и Цегельное Харьковской областях.На этой неделе бойцы подразделения "Восток" также освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.
Веселое в Запорожской области перешло под контроль России

12:27 20.11.2025 (обновлено: 12:32 20.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Веселое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области", - сказано в сообщении.
Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль Нечаевку в Днепропетровской и Цегельное Харьковской областях.
На этой неделе бойцы подразделения "Восток" также освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.
Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.
