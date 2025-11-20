https://crimea.ria.ru/20251120/dve-ustanovki-himars-unichtozheny-na-ukraine-1151051858.html

Две установки HIMARS уничтожены на Украине

Российские силы за сутки уничтожили 119 украинских беспилотников, четыре ракеты Storm Shadow и две установки HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T13:04

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

himars

storm shadow

поставки западного оружия украине

украина

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили 119 украинских беспилотников, четыре ракеты Storm Shadow и две установки HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и российской артиллерией уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, уточнили в Минобороны.Ранее в четверг сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Веселое в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили беспилотникВеселое в Запорожской области перешло под контроль РоссииУдары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область

украина

2025

