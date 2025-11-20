Рейтинг@Mail.ru
Российские силы за сутки уничтожили 119 украинских беспилотников, четыре ракеты Storm Shadow и две установки HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2025
Две установки HIMARS уничтожены на Украине

На Украине уничтожили две установки HIMARS и сбили четыре ракеты Storm Shadow

13:04 20.11.2025
 
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки уничтожили 119 украинских беспилотников, четыре ракеты Storm Shadow и две установки HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и российской артиллерией уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, уточнили в Минобороны.
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - сказано в сводке.
Ранее в четверг сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Веселое в Запорожской области.
