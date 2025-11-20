https://crimea.ria.ru/20251120/udary-po-ukraine-segodnya-obestochili-dnepropetrovskuyu-oblast-1151049701.html

Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область

В Днепропетровской области Украины в четверг наступил блэкаут после серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины в четверг наступил блэкаут после серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает "Укрэнерго".Кроме того, по всей стране продолжают действовать графики подачи света из-за серьезных повреждений энергообъектов. "Графики ограничения потребления электричества сегодня действуют во всех регионах Украины, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также распространяются на промышленных потребителей", - добавили в компании. Как уточнили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы гремели в Днепропетровске, Павлограде, Богдановской, Межевской и Васильевской громадах, а также в Никополе. 8 ноября "Центрэнерго" сообщила об остановке всех теплоэлектростанций на Украине в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).Накануне на западе Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях.В Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.Были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающие их работу, а также склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

