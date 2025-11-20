Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/udary-po-ukraine-segodnya-obestochili-dnepropetrovskuyu-oblast-1151049701.html
Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
В Днепропетровской области Украины в четверг наступил блэкаут после серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T11:45
2025-11-20T11:45
украина
днепропетровская область
удары по украине
взрыв
укрэнерго
новости
энергосистема украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_0c6c57cf63f506468f99cb82960d47c2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины в четверг наступил блэкаут после серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает "Укрэнерго".Кроме того, по всей стране продолжают действовать графики подачи света из-за серьезных повреждений энергообъектов. "Графики ограничения потребления электричества сегодня действуют во всех регионах Украины, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также распространяются на промышленных потребителей", - добавили в компании. Как уточнили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы гремели в Днепропетровске, Павлограде, Богдановской, Межевской и Васильевской громадах, а также в Никополе. 8 ноября "Центрэнерго" сообщила об остановке всех теплоэлектростанций на Украине в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).Накануне на западе Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях.В Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.Были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающие их работу, а также склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251117/blekaut-po-ukrainski-kak-kiev-spustya-10-let-okazalsya-na-meste-kryma-1150972692.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_42620f13279e5edcab3d4a9098e6603f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, днепропетровская область, удары по украине, взрыв, укрэнерго, новости, энергосистема украины, в мире
Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область

В Днепропетровской области Украины наступил блэкаут после ударов по энергообъектам

11:45 20.11.2025
 
© УкрэнергоПоврежденная электроподстанция на Украине
Поврежденная электроподстанция на Украине
© Укрэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины в четверг наступил блэкаут после серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Ночью были удары по энергообъектам в нескольких регионах Украины, обесточены потребители, в том числе в Днепропетровской области", - сказано в сообщении.
Кроме того, по всей стране продолжают действовать графики подачи света из-за серьезных повреждений энергообъектов.
"Графики ограничения потребления электричества сегодня действуют во всех регионах Украины, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также распространяются на промышленных потребителей", - добавили в компании.
Как уточнили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, взрывы гремели в Днепропетровске, Павлограде, Богдановской, Межевской и Васильевской громадах, а также в Никополе.
8 ноября "Центрэнерго" сообщила об остановке всех теплоэлектростанций на Украине в результате ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под управлением "Центрэнерго" находятся три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (временно подконтрольная Украине часть Донецкой Народной Республики).
Накануне на западе Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным Владимира Зеленского, взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, Ивано-Франковской области, во Львовской области повреждена критическая инфраструктура. Кроме того, взрывы гремели в Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской областях.
В Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ в среду утром в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар по Украине высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками.
Были поражены объекты военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающие их работу, а также склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прекращение электроснабжения Крыма Украиной - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября, 13:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
 
УкраинаДнепропетровская областьУдары по УкраинеВзрывУкрэнергоНовостиЭнергосистема УкраиныВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
12:16Симферополь и пригород остались без света
12:07В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
11:58В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей
11:45Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
11:16В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
11:09"Царь-протуберанец" улетел с Солнца
10:49Передавала данные о ПВО: жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж
10:33Нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин
10:22В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
09:59Процесс: как в Нюрнберге наказали мировое зло
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
Лента новостейМолния