В Крыму продано свыше 72,5 тысячи билетов по Пушкинской карте

Пушкинская карта пользуется популярностью среди крымской молодежи – с начала года в Крыму ей воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз. Об... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T12:40

2025-11-20T12:40

2025-11-20T12:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Пушкинская карта пользуется популярностью среди крымской молодежи – с начала года в Крыму ей воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что в программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры. Более того, в афишу Пушкинской карты с начала года вошло порядка 350 новых мероприятий по всему Крыму. "Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека", - сообщил Аксенов.Ежегодно Пушкинская карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране, приобщаться к богатому культурному достоянию и узнать о своей Родине что-то новое, отметил глава Крыма.Ранее в Крыму самыми посещаемыми учреждениями, которые работают по программе Пушкинская карта, стали Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли – "Дубровский" и "Кабала святош".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 годаВ Крыму просят у Путина ввести "Пушкинскую карту" для иностранцевАфера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде

