В Крыму продано свыше 72,5 тысячи билетов по Пушкинской карте

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Пушкинская карта пользуется популярностью среди крымской молодежи – с начала года в Крыму ей воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что в программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры. Более того, в афишу Пушкинской карты с начала года вошло порядка 350 новых мероприятий по всему Крыму. "Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека", - сообщил Аксенов.Ежегодно Пушкинская карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране, приобщаться к богатому культурному достоянию и узнать о своей Родине что-то новое, отметил глава Крыма.Ранее в Крыму самыми посещаемыми учреждениями, которые работают по программе Пушкинская карта, стали Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли – "Дубровский" и "Кабала святош".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Пушкинская карта пользуется популярностью среди крымской молодежи – с начала года в Крыму ей воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму в текущем году было продано свыше 72,5 тысячи билетов в учреждения, работающие в этой сфере (по Пушкинской карте - ред.). Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику присуждено звание лауреата премии Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие программы "Пушкинская карта". Это свидетельство успешной реализации федерального проекта в нашем регионе", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры. Более того, в афишу Пушкинской карты с начала года вошло порядка 350 новых мероприятий по всему Крыму.
"Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека", - сообщил Аксенов.
Ежегодно Пушкинская карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране, приобщаться к богатому культурному достоянию и узнать о своей Родине что-то новое, отметил глава Крыма.
Ранее в Крыму самыми посещаемыми учреждениями
, которые работают по программе Пушкинская карта, стали Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли – "Дубровский" и "Кабала святош".
