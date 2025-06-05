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Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T15:35
2025-06-05T15:35
2025-06-05T15:40
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Такие карты с номиналом 3000 рублей, по словам Путина, получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет, что очень важно для многодетных семей, подчеркнул президент.Путин также обратил внимание на то, что издания, которые можно будет приобрести с помощью "Детской книжной карты", должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, дети, русский язык
Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
Путин предложил запустить с 2026 года программу "Детская книжная карта"
15:35 05.06.2025 (обновлено: 15:40 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
"Книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими моральными, нравственными ценностями должны быть доступны каждому. В этой связи по аналогии с "Пушкинской картой", которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", – сказал российский лидер.
Такие карты с номиналом 3000 рублей, по словам Путина, получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет, что очень важно для многодетных семей, подчеркнул президент.
Путин также обратил внимание на то, что издания, которые можно будет приобрести с помощью "Детской книжной карты", должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания.
"Издательствам, решившим участвовать в программе, нужно ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг", – добавил глава государства.
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