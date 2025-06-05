https://crimea.ria.ru/20250605/putin-predlozhil-zapustit-programmu-detskaya-knizhnaya-karta-s-2026-goda-1146972023.html

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года

Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T15:35

2025-06-05T15:35

2025-06-05T15:40

владимир путин (политик)

новости

россия

дети

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Такие карты с номиналом 3000 рублей, по словам Путина, получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Карту будет получать каждый ребенок по достижении им трех лет, что очень важно для многодетных семей, подчеркнул президент.Путин также обратил внимание на то, что издания, которые можно будет приобрести с помощью "Детской книжной карты", должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, дети, русский язык