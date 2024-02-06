https://crimea.ria.ru/20240206/pushkinskaya-karta-v-krymu-kuda-chasche-vsego-khodit-molodezh-respubliki-1134723348.html

"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики

"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики - РИА Новости Крым, 06.02.2024

"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики

С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

пушкинская карта

сергей аксенов

культура

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

льгота

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122396711_0:18:802:469_1920x0_80_0_0_384510ca234e25ea95716dcee3269ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры. Такую цифру во вторник в своем Telegram-канале привел глава Крыма Сергей Аксенов.Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия в сумме 5 тысяч рублей. Счет пополняется автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникамПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пушкинская карта, сергей аксенов, культура, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, льгота, театр