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"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики - РИА Новости Крым, 06.02.2024
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
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образование в крыму и севастополе
льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры. Такую цифру во вторник в своем Telegram-канале привел глава Крыма Сергей Аксенов.Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия в сумме 5 тысяч рублей. Счет пополняется автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникамПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
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пушкинская карта, сергей аксенов, культура, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, льгота, театр
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
По "Пушкинской карте" в Крыму продано 100 тысяч билетов - Аксенов