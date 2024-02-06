Рейтинг@Mail.ru
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240206/pushkinskaya-karta-v-krymu-kuda-chasche-vsego-khodit-molodezh-respubliki-1134723348.html
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики - РИА Новости Крым, 06.02.2024
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
пушкинская карта
сергей аксенов
культура
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
льгота
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122396711_0:18:802:469_1920x0_80_0_0_384510ca234e25ea95716dcee3269ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры. Такую цифру во вторник в своем Telegram-канале привел глава Крыма Сергей Аксенов.Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия в сумме 5 тысяч рублей. Счет пополняется автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникамПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122396711_77:0:726:487_1920x0_80_0_0_9a2aa20767b3a4be7ac2443015b74771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пушкинская карта, сергей аксенов, культура, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, льгота, театр
"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики

По "Пушкинской карте" в Крыму продано 100 тысяч билетов - Аксенов

13:21 06.02.2024
 
Пушкинская карта
Пушкинская карта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. С начала запуска программы "Пушкинская карта" крымские школьники и студенты приобрели 100 тысяч билетов и посетили более двух десятков учреждений культуры. Такую цифру во вторник в своем Telegram-канале привел глава Крыма Сергей Аксенов.
"Самые посещаемые учреждения в 2023 году – Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр им. Горького, Крымская государственная филармония, а самые популярные спектакли – "Дубровский" и "Кабала святош", - перечислил глава республики.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Бюджетные средства зачисляются на виртуальную "Пушкинскую карту", которую можно оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Деньги предусмотрены на культурные мероприятия в сумме 5 тысяч рублей. Счет пополняется автоматически раз в год, пока владельцу не исполнится 23 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой
Крымские театры просят раздать Пушкинские карты младшим школьникам
По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
 
Пушкинская картаСергей АксеновКультураКрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеЛьготаТеатр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35Подготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по Крыму
13:21"Пушкинская карта" в Крыму: куда чаще всего ходит молодежь республики
13:12Песков: никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет
12:44В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО
12:33Следователи выясняют причины взрыва в жилом доме в Севастополе
12:23Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
11:54Эвакуация поликлиники и разбор завалов: репортаж с места ЧП в Севастополе
11:35Задержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график
11:12Бил и унижал: жителя Крыма будут судить за жестокое обращение с детьми
11:07Три человека пострадали при хлопке газа в помещении общепита в Сочи
10:57ВСУ нанесли артиллерийский удар по селам в Херсонской области
10:50Взрыв газового баллона в доме Севастополя: что известно о ЧП к этому часу
10:39Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
10:35Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света
10:27Американца Карлсона ждут в Крыму
10:03Штормовой ветер на юге Крыма: спасатели предупредили об опасности
09:55Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов
09:37Из обрушенного дома в Севастополе эвакуировали восемь человек
09:30Засыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря
09:17В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
Лента новостейМолния