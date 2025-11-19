https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-perevypolnen-plan-po-sevu-ozimykh-pod-urozhay-2026-goda-1151024085.html
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T12:38
2025-11-19T12:38
2025-11-19T12:38
сергей аксенов
сельское хозяйство
крым
новости крыма
урожай зерновых культур
урожай
урожай в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e450c2eeaea99904bd157d56fa43cf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский – на 16,4%, Бахчисарайский – на 6,5%, Красноперекопский – на 2,4%, Симферопольский – на 2 , Раздольненский – на 1,4%, а также Красногвардейский."Поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей", – добавил глава Крыма.Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей."Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий", – заверил Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнениеРост площадей виноградников в России - один из самых высокихГосподдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677621_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f4bb8221042500c171020aa00b5b38c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, сельское хозяйство, крым, новости крыма, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
Аграрии Крыма засеяли на 24 тысячи гектаров больше озимых культур под урожай 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным минсельхоза Крыма, на сегодняшний день зерновые посеяны на площади свыше 550 тысяч гектаров. Это на 24 тысяч гектаров больше запланированного объема", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский – на 16,4%, Бахчисарайский – на 6,5%, Красноперекопский – на 2,4%, Симферопольский – на 2 , Раздольненский – на 1,4%, а также Красногвардейский.
"Поддержка сельскохозяйственной отрасли
– один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей", – добавил глава Крыма.
Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей.
"Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий", – заверил Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили
1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: