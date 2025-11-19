Рейтинг@Mail.ru
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года - РИА Новости Крым, 19.11.2025
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года
Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 19.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский – на 16,4%, Бахчисарайский – на 6,5%, Красноперекопский – на 2,4%, Симферопольский – на 2 , Раздольненский – на 1,4%, а также Красногвардейский."Поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей", – добавил глава Крыма.Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей."Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий", – заверил Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По данным минсельхоза Крыма, на сегодняшний день зерновые посеяны на площади свыше 550 тысяч гектаров. Это на 24 тысяч гектаров больше запланированного объема", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский – на 16,4%, Бахчисарайский – на 6,5%, Красноперекопский – на 2,4%, Симферопольский – на 2 , Раздольненский – на 1,4%, а также Красногвардейский.
"Поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей", – добавил глава Крыма.
Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей.
"Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий", – заверил Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.
Лента новостейМолния