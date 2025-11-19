https://crimea.ria.ru/20251119/v-krymu-perevypolnen-plan-po-sevu-ozimykh-pod-urozhay-2026-goda-1151024085.html

В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года

В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года - РИА Новости Крым, 19.11.2025

В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года

Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 19.11.2025

2025-11-19T12:38

2025-11-19T12:38

2025-11-19T12:38

сергей аксенов

сельское хозяйство

крым

новости крыма

урожай зерновых культур

урожай

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140677621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e450c2eeaea99904bd157d56fa43cf0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский – на 16,4%, Бахчисарайский – на 6,5%, Красноперекопский – на 2,4%, Симферопольский – на 2 , Раздольненский – на 1,4%, а также Красногвардейский."Поддержка сельскохозяйственной отрасли – один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей", – добавил глава Крыма.Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей."Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий", – заверил Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельскому хозяйству Крыма нужна тотальная механизация – мнениеРост площадей виноградников в России - один из самых высокихГосподдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, сельское хозяйство, крым, новости крыма, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму