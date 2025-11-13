https://crimea.ria.ru/20251113/kakie-summy-gospodderzhki-poluchat-selkhozproizvoditeli-kryma-1150850965.html

Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма

Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма

Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд - федеральные деньги, а остальные – из бюджета... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-13T06:47

2025-11-13T06:47

2025-11-12T18:09

денис кратюк

минсельхоз крыма

сельское хозяйство

новости крыма

господдержка

поддержка аграриев

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116471_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_b376c9a14ef43a80fb9181649e0d0a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд - федеральные деньги, а остальные – из бюджета Республики Крым. Такие данные в ходе доклада на президиуме Госсовета Крыма озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Также 7 млн рублей выделили научным учреждениям, которые, должны заниматься семенным материалом. Удачно выполнить свои задачи в этом году им также не удалось из-за засухи и заморозков и неурожая, добавил он."Задача будет поставлена на следующий год - произвести около полутора тысяч тонн семян, чтобы поддержать себя", - сказал Кратюк.Также, по его словам, 300 млн было выделено переработчикам молока. Финансовая поддержка государства ожидает и производителей яиц и переработчиков растительного масла.По его данным, отрасль растениеводства получит 990 миллионов рублей, животноводства - 340 миллионов рублей, отрасли рыбного хозяйства выделили 91 миллион рублей, из которых около 60 миллионов – из бюджета Республики Крым.Наибольшие суммы были выделены отрасли виноградарства – 940 млн рублей."На следующий год у нас только по виноградарству 940 миллионов рублей. Сумма очень серьезная, очень амбициозная, нам ее тоже придется осваивать и показывать, что Республика Крым может заложить более чем тысячу гектаров виноградников в год", - сказал Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублейНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублейАксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма, господдержка, поддержка аграриев , крым