Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма
Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Какие суммы господдержки получат сельхозпроизводители Крыма
Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд - федеральные деньги, а остальные – из бюджета... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-13T06:47
2025-11-13T06:47
2025-11-12T18:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд - федеральные деньги, а остальные – из бюджета Республики Крым. Такие данные в ходе доклада на президиуме Госсовета Крыма озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Также 7 млн рублей выделили научным учреждениям, которые, должны заниматься семенным материалом. Удачно выполнить свои задачи в этом году им также не удалось из-за засухи и заморозков и неурожая, добавил он."Задача будет поставлена на следующий год - произвести около полутора тысяч тонн семян, чтобы поддержать себя", - сказал Кратюк.Также, по его словам, 300 млн было выделено переработчикам молока. Финансовая поддержка государства ожидает и производителей яиц и переработчиков растительного масла.По его данным, отрасль растениеводства получит 990 миллионов рублей, животноводства - 340 миллионов рублей, отрасли рыбного хозяйства выделили 91 миллион рублей, из которых около 60 миллионов – из бюджета Республики Крым.Наибольшие суммы были выделены отрасли виноградарства – 940 млн рублей."На следующий год у нас только по виноградарству 940 миллионов рублей. Сумма очень серьезная, очень амбициозная, нам ее тоже придется осваивать и показывать, что Республика Крым может заложить более чем тысячу гектаров виноградников в год", - сказал Кратюк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Общий объем поддержки сельскохозяйственным предприятиям Крыма составил 3,4 миллиарда рублей, из которых 3,2 млрд - федеральные деньги, а остальные – из бюджета Республики Крым. Такие данные в ходе доклада на президиуме Госсовета Крыма озвучил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"207 миллионов рублей - это деньги на поддержку за ЧС. Есть муниципалитеты, которые попали в ЧС, им на каждый гектар будет оказана погектарная поддержка. То есть мы не разделяем хозяйства по группам, мы даем на гектар поддержку", - обозначил Кратюк.
Также 7 млн рублей выделили научным учреждениям, которые, должны заниматься семенным материалом. Удачно выполнить свои задачи в этом году им также не удалось из-за засухи и заморозков и неурожая, добавил он.
"Задача будет поставлена на следующий год - произвести около полутора тысяч тонн семян, чтобы поддержать себя", - сказал Кратюк.
Также, по его словам, 300 млн было выделено переработчикам молока. Финансовая поддержка государства ожидает и производителей яиц и переработчиков растительного масла.
"Если бы мы сейчас не поддержали переработчиков, то неурожай сказался бы и по большому счету мы бы потеряли эти предприятия, у нас их немного - три предприятия. Поэтому около 7 рублей на килограмм переработанного подсолнечника мы выделяем", - объяснил министр.
По его данным, отрасль растениеводства получит 990 миллионов рублей, животноводства - 340 миллионов рублей, отрасли рыбного хозяйства выделили 91 миллион рублей, из которых около 60 миллионов – из бюджета Республики Крым.
"Добыча в Черном море стала под угрозу, поэтому решили поддержать наших рыбаков. Это серьезный бизнес, который останавливать нельзя, его нужно поддерживать и пытаться любым способом сохранить артели.
Наибольшие суммы были выделены отрасли виноградарства – 940 млн рублей.
"На следующий год у нас только по виноградарству 940 миллионов рублей. Сумма очень серьезная, очень амбициозная, нам ее тоже придется осваивать и показывать, что Республика Крым может заложить более чем тысячу гектаров виноградников в год", - сказал Кратюк.
