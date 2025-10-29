Рейтинг@Mail.ru
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Также, по его словам, в 2025 году министерство республики впервые поддержало предприятия, занятые в производстве рыбопосадочных материалов, икры для предприятий аквакультуры."У нас была предусмотрена субсидия 25 миллионов рублей, доведена полностью в полном объеме. То есть предприятия, которые закупали малька либо икру для высадки ее в водоемы, для продуктивности, они получили эту субсидию", – сказал Кратюк.Он выразил убеждение, что суммы поддержки для рыбопроизводителей нужно ежегодно увеличивать, как и направления государственной поддержки."Нам стоит смотреть на те направления, которые у нас растут, и постараться их поддержать в самом начале, то есть все новые начинания. У нас в этом году и по направлению поддержки семейных ферм были примеры попытки взять субсидию. Одно большое предприятие взяло 15 миллионов рублей на мидийную ферму в Черноморском районе", – привел пример министр.
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Маркировочное оборудование, которое обязательно теперь должно быть у всех, как и в молочке, так и в рыбном направлении, явилось достаточно серьезной финансовой затратой. Здесь постараемся выделить сумму не менее 25 миллионов рублей для того, чтобы равномерно ее распределить", – сказал министр.
Также, по его словам, в 2025 году министерство республики впервые поддержало предприятия, занятые в производстве рыбопосадочных материалов, икры для предприятий аквакультуры.
"У нас была предусмотрена субсидия 25 миллионов рублей, доведена полностью в полном объеме. То есть предприятия, которые закупали малька либо икру для высадки ее в водоемы, для продуктивности, они получили эту субсидию", – сказал Кратюк.
Он выразил убеждение, что суммы поддержки для рыбопроизводителей нужно ежегодно увеличивать, как и направления государственной поддержки.
"Нам стоит смотреть на те направления, которые у нас растут, и постараться их поддержать в самом начале, то есть все новые начинания. У нас в этом году и по направлению поддержки семейных ферм были примеры попытки взять субсидию. Одно большое предприятие взяло 15 миллионов рублей на мидийную ферму в Черноморском районе", – привел пример министр.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
 
Новости КрымаРыболовствоКрымГосподдержкаДенис КратюкМинсельхоз КрымаРыбный промысел в Крыму
 
Лента новостейМолния