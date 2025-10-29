https://crimea.ria.ru/20251029/gospodderzhka-rybnoy-otrasli-v-krymu-komu-i-skolko-vydelyat-1150487982.html
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T06:08
2025-10-29T06:08
2025-10-29T06:07
новости крыма
рыболовство
крым
господдержка
денис кратюк
минсельхоз крыма
рыбный промысел в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110224/72/1102247263_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_e13390830fa75d294749933624ffe212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Также, по его словам, в 2025 году министерство республики впервые поддержало предприятия, занятые в производстве рыбопосадочных материалов, икры для предприятий аквакультуры."У нас была предусмотрена субсидия 25 миллионов рублей, доведена полностью в полном объеме. То есть предприятия, которые закупали малька либо икру для высадки ее в водоемы, для продуктивности, они получили эту субсидию", – сказал Кратюк.Он выразил убеждение, что суммы поддержки для рыбопроизводителей нужно ежегодно увеличивать, как и направления государственной поддержки."Нам стоит смотреть на те направления, которые у нас растут, и постараться их поддержать в самом начале, то есть все новые начинания. У нас в этом году и по направлению поддержки семейных ферм были примеры попытки взять субсидию. Одно большое предприятие взяло 15 миллионов рублей на мидийную ферму в Черноморском районе", – привел пример министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейВ Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за годВ Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110224/72/1102247263_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_1fe078f4ab0aab6878218777b36c55d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, рыболовство, крым, господдержка, денис кратюк, минсельхоз крыма, рыбный промысел в крыму
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
В Крыму рыбопроизводители получат субсидию от государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым.
В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Маркировочное оборудование, которое обязательно теперь должно быть у всех, как и в молочке, так и в рыбном направлении, явилось достаточно серьезной финансовой затратой. Здесь постараемся выделить сумму не менее 25 миллионов рублей для того, чтобы равномерно ее распределить", – сказал министр.
Также, по его словам, в 2025 году министерство республики впервые поддержало предприятия, занятые в производстве рыбопосадочных материалов, икры для предприятий аквакультуры.
"У нас была предусмотрена субсидия 25 миллионов рублей, доведена полностью в полном объеме. То есть предприятия, которые закупали малька либо икру для высадки ее в водоемы, для продуктивности, они получили эту субсидию", – сказал Кратюк.
Он выразил убеждение, что суммы поддержки для рыбопроизводителей нужно ежегодно увеличивать, как и направления государственной поддержки.
"Нам стоит смотреть на те направления, которые у нас растут, и постараться их поддержать в самом начале, то есть все новые начинания. У нас в этом году и по направлению поддержки семейных ферм были примеры попытки взять субсидию. Одно большое предприятие взяло 15 миллионов рублей на мидийную ферму в Черноморском районе", – привел пример министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: