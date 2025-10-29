https://crimea.ria.ru/20251029/gospodderzhka-rybnoy-otrasli-v-krymu-komu-i-skolko-vydelyat-1150487982.html

Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят

Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят

В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T06:08

2025-10-29T06:08

2025-10-29T06:07

новости крыма

рыболовство

крым

господдержка

денис кратюк

минсельхоз крыма

рыбный промысел в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110224/72/1102247263_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_e13390830fa75d294749933624ffe212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Также, по его словам, в 2025 году министерство республики впервые поддержало предприятия, занятые в производстве рыбопосадочных материалов, икры для предприятий аквакультуры."У нас была предусмотрена субсидия 25 миллионов рублей, доведена полностью в полном объеме. То есть предприятия, которые закупали малька либо икру для высадки ее в водоемы, для продуктивности, они получили эту субсидию", – сказал Кратюк.Он выразил убеждение, что суммы поддержки для рыбопроизводителей нужно ежегодно увеличивать, как и направления государственной поддержки."Нам стоит смотреть на те направления, которые у нас растут, и постараться их поддержать в самом начале, то есть все новые начинания. У нас в этом году и по направлению поддержки семейных ферм были примеры попытки взять субсидию. Одно большое предприятие взяло 15 миллионов рублей на мидийную ферму в Черноморском районе", – привел пример министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейВ Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за годВ Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, рыболовство, крым, господдержка, денис кратюк, минсельхоз крыма, рыбный промысел в крыму